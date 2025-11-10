Etanol lidera baixa dos combustíveis na semana com queda de 2,06% no Ceará

Foto: FERNANDA BARROS Preço médio de venda da gasolina às distribuidoras passará a ser, em média, de R$ 2,71 por litro

O etanol encerrou a semana com preço médio de R$ 4,75 no Ceará. Queda de 2,06% em sete dias, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A pesquisa realizada em 107 postos cearenses, no período de 2 a 8 deste mês, mostrou que o etanol mais em conta é encontrado no município de Fortaleza (R$ 4,43) e o mais caro em Itapipoca (R$ 5,62).

Foi ainda o tipo de combustível que ficou mais barato em relação ao apurado na semana imediatamente anterior. Entretanto, o etanol não é mais competitivo que a gasolina comum, que está em R$ 6,22 no Estado.

Isso porque para ser vantajoso é preciso que o preço do primeiro seja até 70% do segundo. E, neste caso, a paridade está em 76,3%. Também está mais caro que a média brasileira, que é de R$ 4,28.

No acumulado do mês, a variação de preços do biocombustível é negativa em 3,65%. Já no comparativo com a primeira semana de 2025, o cenário é de alta de 0,21%.

Confira evolução no preço médio do etanol no Ceará

26/10/2025 a 01/11/2025 - R$ 4,85

02/11/2025 a 08/11/2025 - R$ 4,75

Variação no mês: - 3,65%

Variação no ano: 0,21%

Gasolina comum está R$ 0,03 mais barata no Ceará

O levantamento da ANP mostra que a gasolina comum teve leve recuo de 0,48% em relação à média constatada na semana de 26 de outubro a 1º de novembro, que era de R$ 6,25.

No recorte por municípios, abastecer com gasolina é mais barato em Quixadá ( R$ 5,69) e é mais caro em Itapipoca (R$ 6,68). Está também mais caro que a média do País (R$ 6,17).

Em relação à semana equivalente de outubro, o preço médio da gasolina no Estado caiu 1,11%. Já no acumulado do ano a redução chega a 2,51%, o maior percentual dentre os combustíveis pesquisados pela ANP.

Confira evolução no preço médio da gasolina no Ceará



26/10/2025 a 01/11/2025 - R$ 6,22

02/11/2025 a 08/11/2025 - R$ 6,25

Variação no mês: -1,11%

Variação no ano: -2,51%

Outro produto que também ficou mais barato nos postos cearenses foi a gasolina aditivada. Neste caso, o preço médio variou de R$ 6,39 para R$ 6,37 em sete dias, leve queda de 0,31%.

A mínima para o item é encontrada em Quixadá (R$ 5,79) e máxima em Itapipoca (R$ 6,77). No Brasil, o preço médio é de R$ 6,39.

De acordo com os dados da ANP, a gasolina aditivada acumula redução de 0,93% no mês e de 2,45% no ano.

Confira evolução no preço médio da gasolina aditivada no Ceará

26/10/2025 a 01/11/2025 - R$ 6,39

02/11/2025 a 08/11/2025 - R$ 6,37

Variação no mês: -0,93%

Variação no ano: -2,45%

Gás de cozinha com preço em alta no Ceará

Por outro lado, o gás liquefeito de petróleo (GLP), também conhecido como gás de cozinha, está ligeiramente mais caro no Ceará. O preço médio do produto passou de R$ 110,71, na semana de 26 de outubro a 1º de novembro, para R$ 110,79, na semana que encerrou no último sábado, dia 8.

O maior valor para o produto é em Fortaleza (R$ 100,99) e o maior em Caucaia (R$ 130). A média brasileira é de R$ 110,31. No mês, o Ceará acumula queda de 1,94% no gás de cozinha, enquanto que no ano a variação é positiva em 5,40%.

Confira evolução no preço médio do GLP no Ceará



26/10/2025 a 01/11/2025 - R$ 110,79

02/11/2025 a 08/11/2025 - R$ 110,71

Variação no mês: -1,94%

Variação no ano: 5,40%

Preço médio do GNV fica estável em R$ 5,15/m3

Já o Gás Natural Veicular (GNV) não sofreu alterações de preço nas duas últimas semanas, com média de R$ 5,15 por metro cúbico, conforme a pesquisa da agência reguladora. A diferença entre o menor preço comercializado (R$ 5,09/m3) e o maior (R$ 6,09) é de R$ 1.

Porém, quando o comparativo é feito em relação à primeira semana de janeiro deste ano, o salto do valor médio do produto foi de 5,75%. Assim como os demais tipos de combustíveis, atualmente, o GNV é mais caro no Ceará do que em relação à média brasileira (R$ 4,46).

Confira evolução no preço médio do GNV no Ceará



26/10/2025 a 01/11/2025 - R$ 5,15

02/11/2025 a 08/11/2025 - R$ 5,15

Variação no mês: 0%

Variação no ano: 5,75%

