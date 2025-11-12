Roberto Macêdo: um cidadão completo

Foto: FIEC/Divulgação ￼RICARDO Cavalcante e Roberto Proença Macêdo

Há pessoas que dignificam o tempo em que vivem. Roberto Macêdo foi uma delas. Um homem que uniu a lucidez do empreendedor à serenidade do cidadão, e que fez da vida um exercício constante de coerência entre o que acreditava e o que realizava.

Empresário exemplar, soube conduzir a J. Macêdo com a firmeza de quem entende o trabalho como vocação e a responsabilidade como virtude. Desde cedo, aprendeu com o pai, José Macêdo, que o sucesso verdadeiro nasce da honestidade no trato, da palavra cumprida e do compromisso com a comunidade. Fez da empresa uma extensão dos seus valores, transformando o fazer econômico em compromisso social. Para ele, produzir significava servir, e servir bem.

Na Fiec, sua marca foi a de um líder que moderniza sem alarde e transforma sem se impor. Deu à instituição agilidade e clareza de propósitos, implantando uma cultura de ética, transparência e respeito às pessoas. Com serenidade e método, mostrou que a autoridade verdadeira nasce da confiança e do exemplo.

Roberto Macêdo tinha uma elegância que vinha de dentro. Falava pouco, ouvia muito, decidia com ponderação. No trato pessoal, havia nele uma delicadeza natural, dessas que não se aprendem em bancos escolares ou livros. Era a expressão de uma humanidade rara, atenta, generosa.

No convívio familiar, encontrava seu refúgio e sua alegria. Ao lado de sua amada Tânia, construiu uma história de afeto e solidez. Com os filhos e netos, cultivou o amor que se estende, como herança invisível, para além do nome e das empresas.

Mais do que um grande empresário, Roberto foi um homem de consciência cívica, de valores inegociáveis e de fé nas pessoas. Viveu a cidadania em sua forma mais completa, como quem entende que servir à comunidade, respeitar o outro e agir com integridade são os mais altos deveres de um ser humano.



