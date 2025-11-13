CNU 2025: 42,5 mil foram classificados para a prova discursiva

Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil ￼SEGUNDA fase do CNU será no dia 7 de dezembro

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgaram ontem que 42.499 candidatos da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2) foram aprovados na primeira etapa e classificados para a segunda fase do concurso, a da prova discursiva.

￼Apelidado de Enem dos Concursos, este certame oferta 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos do governo federal. Para a segunda fase do certame, em 7 de dezembro, foram aprovados candidatos das 27 unidades da federação.

Entre os candidatos classificados, 57,12% são mulheres, o que corresponde a 24.275 mulheres, segundo o MGI. Os percentuais são reflexo da ação afirmativa voltada às mulheres adotada pelo MGI para a segunda edição do certame.

No CNU 1, em 2024, as mulheres foram maioria nas inscrições (56%) e presença significativa na prova (54%), mas apenas 37% das aprovações finais.

A ministra da gestão, Esther Dweck, explicou na coletiva de lançamento do CNU 2025 que a medida de equiparação busca corrigir uma distorção observada na primeira edição do concurso unificado. "É uma forma de mitigar desigualdades estruturais que dificultam o acesso das mulheres, especialmente aquelas com dupla ou tripla jornada", declarou a ministra.

A pasta esclarece que a medida não exclui os candidatos homens já classificados. Todos os homens que alcançaram a nota mínima em cada cargo foram classificados para a fase 2 do concurso, a da prova discursiva.

Os candidatos devem acessar a página de acompanhamento do CNU 2025 no site da FGV (https://conhecimento.fgv.br/cpnu2) para consultar os resultados individuais definitivos na prova objetiva; as listas de classificação de todos os cargos e os espelhos do seu próprio cartão-resposta. É necessário fazer login, com Cadastro de Pessoas Física e com a senha individual da plataforma Gov.br.

Desta forma, cada participante poderá compreender seu desempenho na prova objetiva. No mesmo site do certame, também é possível visualizar abertamente a tabela com as notas mínimas necessárias para classificação em cada cargo e especialidade e para cada modalidade de concorrência (ampla concorrência e as cotas para pessoas com deficiência, pessoas negras, indígenas e quilombolas).

A FGV ainda publicou em seu site os gabaritos definitivos das provas objetivas por tipo de prova; e as respostas aos recursos contra os gabaritos preliminares das provas objetivas.

Após a divulgação dos resultados das provas objetivas, o MGI irá convocar, ainda nesta semana, os candidatos classificados para a prova discursiva, por meio de edital de convocação a ser publicado no Diário Oficial da União.

Também serão publicados, nesta semana, outros editais de convocação para as seguintes estapas: avaliação de títulos; procedimento de confirmação/verificação complementar à autodeclaração para concorrer às vagas reservadas às pessoas candidatas negras, indígenas e quilombolas; e para o procedimento de caracterização de deficiência.

As provas objetivas do CNU 2025 foram aplicadas em 228 municípios brasileiros, de todas as regiões do país, em 5 de outubro.

Do total de 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos do governo federal, 3.144 são para cargos de nível superior e as demais (508) são de nível intermediário.

Este concurso público também tem o objetivo de formar um banco de candidatos aprovados em lista de espera para cargos de níveis superior e intermediário. O MGI informa que 2.480 vagas são de preenchimento imediato e 1.172 vagas para provimento no curto prazo, após a homologação dos resultados. (Agência Brasil)