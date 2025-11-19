Logo O POVO+
Com FNE, BNB projeta aplicar mais de R$ 2 bi em inovação no Nordeste
Economia

Com FNE, BNB projeta aplicar mais de R$ 2 bi em inovação no Nordeste

Desde 2020, banco elevou o patamar de aporte em projetos inovadores na Região, saindo de R$ 397,8 milhões para a atual projeção no fechamento deste ano, de R$ 2,03 bilhões
De 2020 a 2024, total de R$ 6,36 bilhões foram aplicados em projetos inovadores pelo Banco do Nordeste (BNB) (Foto: André Lima/Divulgação)
Foto: André Lima/Divulgação De 2020 a 2024, total de R$ 6,36 bilhões foram aplicados em projetos inovadores pelo Banco do Nordeste (BNB)

O Banco do Nordeste (BNB) confirmou que prevê encerrar 2025 superando R$ 2 bilhões aplicados em projetos inovadores por meio do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

Wanger Rocha, presidente interino do Banco do Nordete (BNB)
Wanger Rocha, presidente interino do Banco do Nordete (BNB) Crédito: Ascom Lide Ceará/Divulgação

Presidente interino da instituição e diretor Financeiro e de Crédito, Wanger Rocha enfatiza que o BNB ampliou o aporte de crédito por meio da linha FNE Inovação.

De 2020 a 2024, R$ 6,36 bilhões foram aplicados em projetos inovadores na área de atuação do banco (os nove estados da Região Nordeste, o norte de Minas Gerais e o Espírito Santo). Nesse recorte, foram mais de 2,2 mil operações realizadas.

Caso o montante projetado pelo BNB se confirme ao fim de 2025, o salto em relação ao valor aplicado em inovação no ano passado será de 19%.

"O Banco está sempre disponível para o diálogo e temos feito um trabalho totalmente voltado para a questão da inovação em prol do desenvolvimento da economia nordestina. Não existem saltos em desenvolvimento se não tiver um processo de inovação", aponta.

Ainda segundo Wanger, o BNB tem por norte o apoio em todas as escalas, aplicando crédito para inovação desde micro, pequenos, médios até os grandes negócios. Dentro desse contexto, destaca a atuação do Hubine, o hub de inovação do Banco do Nordeste.

O Hubine, destaca Wanger, tem por função conectar startups, investidores, empresas que precisam processos inovativos, governos e academia. Assim, com o FNE Inovação, o BNB quer tomar o protagonismo neste tipo de financiamento em sua área de atuação.

O presidente interino do BNB deu as declarações durante participação no Summit de Inovação e Financiamento Regional, promovido pelo Lide Ceará, que também contou com a participação da analista de Fomento da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Rafaelly Fortunato.

A analista da Finep destaca que alteração na Lei do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNCT), que a instituição opera, exige que pelo menos 30% de seus recursos sejam destinados a projetos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, como forma de descentralizar as aplicações.

Antes, a porcentagem de participação dessas regiões não passava de 10%, havendo uma grande concentração nos estados do Sudeste. Com a nova política, Rafaelly diz que a atual porcentagem das regiões chega a 36% dos valores aplicados.

Para aumentar a participação do Nordeste, a Finep tem atuado para atrair mais empresas com projetos inovadores, iniciativas de pesquisa e desenvolvimento de produtos e serviços. Ela conta que o Ceará se destaca em valores liberados nos editais, mas o montante está concentrado entre poucas empresas de grande porte.

"Temos feito algumas iniciativas. Por exemplo, uma das nossas linhas de crédito, a de difusão tecnológica para inovação, é destinada somente às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, uma política específica para que esses recursos cheguem", afirma.

Conforme Rafaelly, é necessário que o empresário desmitifique linhas de crédito para inovação. Neste sentido, a Finep atua como agência do estado para investir em projetos que envolvem "risco e incerteza", oferecendo crédito com taxas melhores do que as de mercado.

Ela aponta que os projetos, que podem ser apresentados à Finep por meio de seu site, não se restringem à "invenções extremamente disruptivas", mas que abrangem o dia a dia do setor produtivo, que aumente sua competitividade, como melhoria de processos e a evolução rumo à indústria 4.0.

Emília Buarque, presidente do Lide Ceará, afirma que o tema do Summit, "Inovação e Financiamento Regional", dialoga com uma demanda crucial para os empresários cearenses. Destaca que existe funding a taxas muito convidativas, mas poucas empresas do Estado estão aproveitando essa oportunidade.

"Não poderíamos perder a oportunidade de falar de inovação e de promover a maior competitividade das empresas do Ceará", aponta.

FNE - Valores aplicados em inovação - série histórica

  • 2020: R$ 397,8 milhões
  • 2021: R$ 579,6 milhões
  • 2022: R$ 1,641 bilhão
  • 2023: R$ 2,049 bilhões
  • 2024: R$ 1,696 bilhão
  • 2025*: R$ 2,03 bilhões (*Projeção feita pelo BNB)
  • 2020-2024: R$ 6,362 bilhões
    Fonte: Banco do Nordeste

