IBGE divulga edital com mais de 9 mil vagas para nível médio

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Para o cargo de agente de pesquisas e mapeamento serão disponibilizadas 8.480 vagas

Foi divulgado no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 19, o edital do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o concurso de cargos temporários de nível médio.

Para a função de agente de pesquisas e mapeamento serão disponibilizadas 8.480 vagas, com remuneração de R$2.676,24, já a vaga de supervisor de coleta e qualidade contará com 1.110 vagas, com remuneração de R$3.379,00.

As inscrições iniciam às 16h do dia 19 de novembro, que devem ser realizadas virtualmente no portal da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A taxa de inscrição é de R$38,50. Os contratos têm duração de 1 ano, com a possibilidade de prorrogação por até 3 anos.

No documento consta que os aprovados serão contratados para a "realização de pesquisas de natureza estatística efetuadas pelo IBGE em todo o território nacional".

Entenda como era o esquema da ‘máfia dos concursos’ que cobrava até R$ 500 mil por cargo público



Mais notícias de Economia

Prova

A seleção envolve prova objetiva de múltipla escolha, que será aplicada na data provável de 22 de fevereiro de 2026