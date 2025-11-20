Mais de 55 mil cearenses renegociaram dívidas por até R$ 100

Por meio do Feirão Limpa Nome da Serasa, mutirão nacional de negociação de dívidas, 55.707 pessoas no Ceará já conseguiram quitar débitos por até R$ 100.
Ao todo, o Estado registra 119.456 acordos firmados, sendo quase metade deles por valores iguais ou inferiores a R$ 100.
No Ceará, mais de 530 mil consumidores têm a possibilidade de regularizar dívidas nesse mesmo patamar para iniciar 2026 com as contas em dia.
As negociações podem ser feitas até o dia 30 de novembro, de forma online — pelo aplicativo ou site do Serasa — ou presencialmente nas agências dos Correios, sem cobrança de taxa.
Em nível nacional, o Feirão já contabiliza 1.348.486 quitações de débitos de até R$ 100 e 3.053.825 no geral.
O feirão funciona como um meio para a população negociar suas dívidas em valores baixos, com o desconto médio de 70%, podendo chegar a 99%. Além de parcelamentos a partir de R$9,90.
Após o consumidor quitar um acordo de negociação de dívidas pelo Serasa Limpa Nome, a empresa credora tem até cinco dias úteis para solicitar a retirada do CPF do cadastro de inadimplentes da Serasa.
No entanto, mesmo após o pagamento, se houver outras dívidas pendentes registradas no nome do consumidor, ele continuará com o CPF negativado.
Período: 3 a 30 de novembro
Fortaleza: Agência Central dos Correios – Rua Senador Alencar, 38, Centro
Canais oficiais:
Condições:
Descontos de até 99% e parcelamentos a partir de R$ 9,90