Mais de 55 mil cearenses renegociaram dívidas por até R$ 100

Por meio do Feirão Limpa Nome da Serasa, mutirão nacional de negociação de dívidas, 55.707 pessoas no Ceará já conseguiram quitar débitos por até R$ 100.

Ao todo, o Estado registra 119.456 acordos firmados, sendo quase metade deles por valores iguais ou inferiores a R$ 100.

No Ceará, mais de 530 mil consumidores têm a possibilidade de regularizar dívidas nesse mesmo patamar para iniciar 2026 com as contas em dia.

As negociações podem ser feitas até o dia 30 de novembro, de forma online — pelo aplicativo ou site do Serasa — ou presencialmente nas agências dos Correios, sem cobrança de taxa.

Em nível nacional, o Feirão já contabiliza 1.348.486 quitações de débitos de até R$ 100 e 3.053.825 no geral.

O feirão funciona como um meio para a população negociar suas dívidas em valores baixos, com o desconto médio de 70%, podendo chegar a 99%. Além de parcelamentos a partir de R$9,90.



Como funciona o pós-pagamento?

Após o consumidor quitar um acordo de negociação de dívidas pelo Serasa Limpa Nome, a empresa credora tem até cinco dias úteis para solicitar a retirada do CPF do cadastro de inadimplentes da Serasa.

No entanto, mesmo após o pagamento, se houver outras dívidas pendentes registradas no nome do consumidor, ele continuará com o CPF negativado.

Serviço — Feirão Limpa Nome da Serasa

Período: 3 a 30 de novembro

Fortaleza: Agência Central dos Correios – Rua Senador Alencar, 38, Centro

Canais oficiais:



Site: www.serasalimpanome.com.br

Aplicativo Serasa (Google Play e App Store)

WhatsApp: (11) 99575-2096

Condições:

Descontos de até 99% e parcelamentos a partir de R$ 9,90

