Proporção de quem estava em home office recua em 2024 e chega a 7,9%
Economia

Proporção de quem estava em home office recua em 2024 e chega a 7,9%

| IBGE| Em dois anos, o número de pessoas trabalhando de casa caiu para 6,6 milhões
As proporções apontadas pelo IBGE se referem ao universo de 82,9 milhões de trabalhadores em 2024 (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
As proporções apontadas pelo IBGE se referem ao universo de 82,9 milhões de trabalhadores em 2024

Por dois anos seguidos, caiu a proporção de pessoas que trabalhavam em casa, o chamado home office. Em 2024, eram quase 6,6 milhões de pessoas que realizavam as atividades profissionais onde moravam. Em 2022, esse número superava 6,7 milhões.

Em termos de proporção, a redução foi de 8,4% para 7,9% dos trabalhadores. O ponto de inflexão foi em 2023, quando 6,61 milhões estavam trabalhando em casa (8,2% do total).

A constatação - que representa uma inversão na tendência crescente que tinha sido acentuada pela pandemia de covid-19 - faz parte de uma edição especial da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua), divulgada nesta ontem, no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

O estudo traz dados anuais desde 2012, exceto de 2020 e 2021, por causa da pandemia de covid-19 que inviabilizou a coleta de dados.

As proporções apontadas pelo IBGE se referem ao universo de 82,9 milhões de trabalhadores em 2024. Por critério do instituto, esse conjunto exclui empregados no setor público e trabalho doméstico.

Segundo o analista da pesquisa, William Kratochwill, a classificação trabalho no domicílio de residência vale também para pessoas adeptas do coworking (escritórios compartilhados).

"As pessoas falam: 'eu trabalho de casa', mas não necessariamente ela vai trabalhar em casa, ela pode escolher ir a um coworking", pondera.

O levantamento mostra que as mulheres eram a maioria em home office. Elas somavam 61,6% dos trabalhadores nessa condição.

Observando o total de trabalhadores por sexo, 13% das mulheres estavam em home office. Entre os homens, a parcela era de 4,9%.

O pesquisador do IBGE afirma que o trabalho no domicílio de residência "claramente deu uma arrancada depois da pandemia".

Em 2012, a parcela das pessoas nessa condição era de 3,6%. Em 2019, figurava em 5,8%, alcançando o ponto mais alto em 2022 (8,4%), antes de regredir nos dois últimos anos.

"Mas ainda está em um nível superior ao que tínhamos antes do período pandêmico e das novas tecnologias", assegura Kratochwill.(Agência Brasil)

