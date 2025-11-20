Salão do Automóvel mostra força da revolução chinesa

Foto: RAUL LUCIANO/ESTADÃO CONTEÚDO ￼LULA participou da abertura oficial do Salão do Automóvel

Em seu retorno após sete anos, o Salão do Automóvel de São Paulo tem como marca em 2025 a forte presença chinesa. Tradicionais como Volkswagen, Chevrolet e Ford não participam, mas 10 montadoras do país asiático sim. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu ontem oficialmente o evento.

￼Geely, BYD, GWM, GAC, Omoda & Jaecoo, Chery, Leapmotor, MG Motor têm estandes. Além delas, novas marcas, como a Denza (da BYD), e o retorno da Changan via Grupo Caoa. O evento estará aberto ao público entre os dias 22 e 30 de novembro.

No segmento premium, um vazio. BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volvo, Porsche, Mini, Jaguar, Land Rover e Volvo decidiram não participar. Ao todo, são 64 mil metros quadrados do Distrito Anhembi.

O Salão é uma avenida do mercado brasileiro. O que passa por ele diz o que o consumidor vai encontrar nas lojas. No passado, a tônica já foi potência de motor, novas tecnologias de transmissão automática. Agora não. A cara do mercado é híbrida. Os SUVs híbridos e elétricos dominam a pauta.

Para a imprensa, o Salão começou na quarta, 19, e prosseguiu ontem. Mas em termos. Ao contrário das edições anteriores, as apresentações de produtos não foram feitas nos estandes, mas em um auditório. Cada montadora teve meia hora para exibir suas novidades. No palco e/ou em telão. Enquanto isso, estandes ainda eram instalados sem acesso externo.

Jeep repete cena icônica do Salão de Detroit



Ontem, no segundo dia de imprensa, a Jeep fez uma ação no palco repetindo a icônica cena do Salão de Detroit em 1992. Naquele ano, uma Grand Cherokee quebrou um parede de vidro, surpreendendo a todos. Desta vez, quebrou com o SUV Avenger, a ser produzido em Porto Real (RJ) a partir de 2026. Ninguém esperava.

No primeiro dia, a Renault foi a única europeia a apresentar carro novo, o SUV Koleos, o próximo lançamento, no primeiro semestre do ano que entra. O modelo chega para ser o primeiro híbrido da francesa no Brasil.

O charme ignora a tecnologia. O Salão terá um espaço dedicado aos carros antigos. No estande do Museu Carde, dois superesportivos vão reinar: Ferrari F40 e Jaguar XJ220.

Há 25 marcas ao todo e estarão expostos cerca de 300 veículos entre elétricos, híbridos, SUVs, motos, esportivos e clássicos