ADVB-CE divulga finalistas do 1º Prêmio Top de Vendas 2025

A Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Ceará (ADVB-CE) divulgou os finalistas da 1ª edição do Prêmio Top de Vendas, iniciativa criada para reconhecer profissionais, empresas e estratégias que se destacaram no mercado cearense.
A entrega está marcada para 25 de novembro, no BS Design, com cerca de 250 convidados.
O prêmio nasce em 2025 com a proposta de se tornar anual, reunindo diferentes perfis de atuação, de grandes corporações a empresas de menor porte, além de profissionais autônomos e lideranças de diversos segmentos.
Segundo a organização, o objetivo é valorizar práticas que combinam inovação, performance e relacionamento com o cliente, em um cenário de mercado cada vez mais competitivo e digitalizado.
Nesta primeira edição, a curadoria dos cases ficou sob responsabilidade da Gomes de Matos Consultoria, que conduziu a análise técnica junto ao júri técnico nomeado pela empresa. A avaliação considerou cinco critérios, entre eles reputação e notoriedade, que incluíram o peso da votação popular. A mobilização foi expressiva: só os cases abertos ao voto público somaram quase 20 mil votos.
Ao todo, quase 100 inscrições foram pré-selecionadas pela curadoria, resultando em 31 finalistas distribuídos em nove categorias — número ampliado em razão de empates.
Para a organização, os cases refletem tendências claras do mercado cearense, como expansão da experiência do cliente, reposicionamento de marcas, crescimento das vendas digitais e estratégias baseadas em dados e relacionamento.
Apesar de não antecipar detalhes sobre os projetos mais inovadores para não indicar vencedores, a comissão aponta que, entre os finalistas, pelo menos cinco cases foram considerados “surpreendentes” pelo impacto, criatividade ou resultados alcançados.
O presidente da ADVB-CE, Wladson Sidney, avalia que o prêmio trouxe uma mobilização inédita entre profissionais de vendas, tradicionalmente reconhecidos apenas no curto prazo, conforme as metas mensais:
“O prêmio honra o legado desses profissionais. A gente percebe um sentimento real de valorização, de diretores a empreendedores, de empresas bilionárias a negócios menores. A premiação dá longa vida aos resultados, reconhecendo o esforço, a estratégia e o impacto de quem faz a economia girar.”
Entre os destaques da lista, há cases que vão desde vendas imobiliárias concluídas em 24 horas até operações que ultrapassaram R$ 1 bilhão em um único ano, passando por experiências digitais, ABM, reposicionamento estratégico e ações criativas que mobilizaram diferentes públicos.
Eduardo Marinho Grangeiro – Mycoco | My Coco
Leandro da Silva Coelho – Victa Engenharia
Tony Bitar – Construtora Colmeia
Wesley Cleverson – Hotel Sonata
André Vasconcelos Linheiro – Grupo Top Clean
Luiza Deliane Lopes Sudario – Unimed Fortaleza
José Soares Teixeira Filho – Soares Engenharia
Felipe Montenegro de Almeida Teixeira – Aplix
Alex Façanha – Baladeira
Madalena Medeiros – LinkedIn Lucrativo
Cleane Fontenele – Método CEV
Nayane Capistrano de Oliveira Fontenele – Gastronomia no Digital
Ricardo Bezerra – Lopes Immobilis
Micael de Azevedo – Pinheiro Supermercado
Cesar Gagliardi – Grupo Gagliardi
Phillipe Brandão – Camed Corretora
Tecla T – Renan Nunes Figueiredo
Menu Brands – Tiago Diogenes
Comercial Maia – Elder Rodrigues
FB UNI – Gabrielli Romero
Focus Academia – Cláudio Chagas Pascoal
Unimed Fortaleza – Assis Coelho
Instituto Atlântico – Nara Rodrigues
Ademicon – Sales e Sousa
Grupo Argo – Marcus Vinicius Caldas Saraiva
Agromix – Agência OCTA
Terravista 360 – Karol Ferreira
COBAP – Leonardo Costa Leitão
Revista Mensch
Programa Must
Nosso Meio
A ADVB-CE destaca que o prêmio busca fortalecer a cultura de vendas no Estado, estimulando estratégias que combinam criatividade, tecnologia e foco no cliente. Os vencedores serão conhecidos durante a solenidade do dia 25, que reunirá associados, finalistas e convidados no BS Design.