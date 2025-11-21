ADVB-CE divulga finalistas do 1º Prêmio Top de Vendas 2025

Foto: Guilherme Cordeiro/Divulgação A ADVB-CE divulgou os finalistas da 1ª edição do Prêmio Top de Vendas 2025, que reconhece estratégias inovadoras e resultados expressivos no mercado cearense

A Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Ceará (ADVB-CE) divulgou os finalistas da 1ª edição do Prêmio Top de Vendas, iniciativa criada para reconhecer profissionais, empresas e estratégias que se destacaram no mercado cearense.

A entrega está marcada para 25 de novembro, no BS Design, com cerca de 250 convidados.



O prêmio nasce em 2025 com a proposta de se tornar anual, reunindo diferentes perfis de atuação, de grandes corporações a empresas de menor porte, além de profissionais autônomos e lideranças de diversos segmentos.

Segundo a organização, o objetivo é valorizar práticas que combinam inovação, performance e relacionamento com o cliente, em um cenário de mercado cada vez mais competitivo e digitalizado.



Nesta primeira edição, a curadoria dos cases ficou sob responsabilidade da Gomes de Matos Consultoria, que conduziu a análise técnica junto ao júri técnico nomeado pela empresa. A avaliação considerou cinco critérios, entre eles reputação e notoriedade, que incluíram o peso da votação popular. A mobilização foi expressiva: só os cases abertos ao voto público somaram quase 20 mil votos.



Ao todo, quase 100 inscrições foram pré-selecionadas pela curadoria, resultando em 31 finalistas distribuídos em nove categorias — número ampliado em razão de empates.

Para a organização, os cases refletem tendências claras do mercado cearense, como expansão da experiência do cliente, reposicionamento de marcas, crescimento das vendas digitais e estratégias baseadas em dados e relacionamento.



Apesar de não antecipar detalhes sobre os projetos mais inovadores para não indicar vencedores, a comissão aponta que, entre os finalistas, pelo menos cinco cases foram considerados “surpreendentes” pelo impacto, criatividade ou resultados alcançados.



O presidente da ADVB-CE, Wladson Sidney, avalia que o prêmio trouxe uma mobilização inédita entre profissionais de vendas, tradicionalmente reconhecidos apenas no curto prazo, conforme as metas mensais:



“O prêmio honra o legado desses profissionais. A gente percebe um sentimento real de valorização, de diretores a empreendedores, de empresas bilionárias a negócios menores. A premiação dá longa vida aos resultados, reconhecendo o esforço, a estratégia e o impacto de quem faz a economia girar.”



Entre os destaques da lista, há cases que vão desde vendas imobiliárias concluídas em 24 horas até operações que ultrapassaram R$ 1 bilhão em um único ano, passando por experiências digitais, ABM, reposicionamento estratégico e ações criativas que mobilizaram diferentes públicos.



Finalistas do Prêmio Top de Vendas 2025



Profissional de Vendas B2C



Eduardo Marinho Grangeiro – Mycoco | My Coco

Leandro da Silva Coelho – Victa Engenharia

Tony Bitar – Construtora Colmeia



Profissional de Vendas B2B



Wesley Cleverson – Hotel Sonata

André Vasconcelos Linheiro – Grupo Top Clean

Luiza Deliane Lopes Sudario – Unimed Fortaleza

Profissional Destaque em Experiência do Cliente



José Soares Teixeira Filho – Soares Engenharia

Felipe Montenegro de Almeida Teixeira – Aplix

Alex Façanha – Baladeira

Profissional de Vendas no Digital



Madalena Medeiros – LinkedIn Lucrativo

Cleane Fontenele – Método CEV

Nayane Capistrano de Oliveira Fontenele – Gastronomia no Digital

Case Top de Vendas



Ricardo Bezerra – Lopes Immobilis

Micael de Azevedo – Pinheiro Supermercado

Cesar Gagliardi – Grupo Gagliardi

Phillipe Brandão – Camed Corretora

Empresa Referência em Experiência do Cliente



Tecla T – Renan Nunes Figueiredo

Menu Brands – Tiago Diogenes

Comercial Maia – Elder Rodrigues

FB UNI – Gabrielli Romero

Focus Academia – Cláudio Chagas Pascoal

Unimed Fortaleza – Assis Coelho



Empresa Referência em Processos Comerciais



Instituto Atlântico – Nara Rodrigues

Ademicon – Sales e Sousa

Grupo Argo – Marcus Vinicius Caldas Saraiva

Empresa Referência em Parcerias Comerciais



Agromix – Agência OCTA

Terravista 360 – Karol Ferreira

COBAP – Leonardo Costa Leitão

Veículo Referência em Validação de Profissionais



Revista Mensch

Programa Must

Nosso Meio



A ADVB-CE destaca que o prêmio busca fortalecer a cultura de vendas no Estado, estimulando estratégias que combinam criatividade, tecnologia e foco no cliente. Os vencedores serão conhecidos durante a solenidade do dia 25, que reunirá associados, finalistas e convidados no BS Design.



