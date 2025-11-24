Fortaleza é a 3ª capital com mais famílias beneficiadas pelo Gás do Povo no País

Foto: FÁBIO LIMA ￼PROGRAMA vai beneficiar, na primeira fase, 1 milhão de famílias em todo País

Fortaleza é a terceira capital no País com maior número de famílias contempladas na primeira fase da operação nacional do programa Gás do Povo, com 122.421 famílias atendidas a partir desta segunda-feira, 24.

O programa garante a recarga gratuita do botijão de gás de cozinha (13 kg) para famílias em situação de vulnerabilidade social.

À frente da capital cearense, aparecem São Paulo (SP), com 323.543, e Salvador (BA), com 170.615.

Também receberão o benefício, famílias de Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO), Belém (PA), Recife (PE), Teresina (PI), Natal (RN), Porto Alegre (RS).

A estimativa do governo federal é alcançar até março de 2026, 15 milhões de famílias. Na primeira fase, esse número chega perto de 1 milhão de famílias ou, mais precisamente, 997.508 benefícios concedidos em dez capitais.

Ainda de acordo com o governo federal, o programa “consolida-se como uma das maiores políticas públicas do país voltadas ao combate à fome, à pobreza energética e aos riscos associados ao uso de fontes inadequadas para cozinhar”, reduzindo a dependência de lenha e de combustíveis poluentes e contribuindo para a promoção da saúde e para a proteção ambiental.

O programa foi lançado no início de setembro, em Belo Horizonte, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Todo mundo tem que ter direito a comer e, para isso, precisa ter direito ao alimento e ao gás para cozinhar. É por isso que estamos tentando mostrar que o que falta nesse país não é dinheiro, é tratar o povo com o respeito e a decência que o povo brasileiro precisa”, disse Lula na ocasião.

Podem receber o benefício, as famílias selecionadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), e que tenham renda per capita de até meio salário-mínimo e cadastro atualizado. Quem já recebe o Bolsa Família tem prioridade.

O novo formato do programa substitui o modelo anterior, baseado em pagamento com dinheiro, para um sistema que consiste na entrega direta do gás de cozinha, reduzindo a possibilidade da ocorrência de fraudes, conforme avalia o governo federal.

Já o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destaca a questão da saúde, entre os pontos contemplados pelo programa. “O Gás do Povo combate a pobreza energética, garante alívio real no orçamento e protege a saúde de quem ainda recorre à lenha ou a materiais inflamáveis para cozinhar. Estamos garantindo segurança alimentar e qualidade de vida a milhões de brasileiros e brasileiras”, afirmou.

A operacionalização do programa é feita pela Caixa Econômica Federal, responsável pela distribuição dos vales-recarga, pelo cadastro das revendedoras participantes e pela validação dos meios de acesso. Com isso, a retirada da recarga gratuita passa a ser feita diretamente nas revendedoras credenciadas.

A comprovação do direito ao benefício pode ser feito por meio do cartão do Bolsa Família, por um cartão de débito da Caixa ou com um CPF com código de validação enviado ao celular do beneficiário, o que para o governo federal amplia a rastreabilidade, a segurança e a eficiência do programa.



