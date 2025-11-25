Aeroportos de Aracati e Jericoacoara entram na mira de investimentos federais

Foto: Divulgação/Governo do Estado do Ceará Aeroporto de Jericoacoara, localizado no município de Cruz

Os aeroportos de Aracati e Jericoacoara receberam visitas técnicas do secretário executivo do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), Tomé Franca, acompanhado do secretário de Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, e da secretária executiva adjunta do MPor, Thairyne Oliveira.

Eles avaliaram as condições operacionais dos terminais e conversaram com lideranças locais, passageiros e funcionários, dentro do contexto da primeira fase do Programa AmpliAR.

Os equipamentos podem receber mais de R$ 140 milhões em obras de ampliação de pátio, na reforma de terminal, em melhorias na pista e na construção de áreas de segurança.



Em Aracati, foram verificadas as instalações da área de embarque, desembarque, saguão, praça de alimentação e pista de pousos e decolagens.

A previsão é de que seja realizado um investimento de aproximadamente R$ 42 milhões para ampliação do pátio de aeronaves, reforma do terminal de passageiros e ampliação do estacionamento de veículos.

“Graças a sua localização, Aracati é de grande importância para o desenvolvimento do litoral leste cearense e do oeste potiguar. Um aeroporto requalificado tem potencial para fortalecer a aviação geral e retomar a aviação comercial com a abertura de novas rotas, que se traduzem em mais turistas, mais empregos e oportunidades para a região”, destacou Franca.



No município de Cruz, onde fica o aeroporto que atende Jericoacoara e região, a comitiva verificou a operação de desembarque de passageiros no Aeroporto Regional Comandante Ariston Pessoa, terminal que recebe em torno de 300 mil visitantes por ano.



“Jericoacoara é conhecida mundialmente pelas belezas naturais e deve ter um aeroporto à altura. Colocado em oferta pública, a previsão é de que tenhamos um investimento de quase R$ 100 milhões para reformar o terminal, ampliar a pista de pousos e decolagens e garantir mais segurança aeronáutica com a construção nas duas cabeceiras de RESA (área de segurança de fim de pista, na sigla em inglês)”, detalhou o secretário.



Segundo o MPor, “o programa AmpliAR busca trazer para os aeroportos regionais a experiência bem-sucedida das concessões aeroportuárias nos principais aeroportos brasileiros. Concessionárias que já possuem contrato de gestão destes grandes terminais com a União podem apresentar propostas para operação dos terminais regionais; em contrapartida, terão o reequilíbrio do contrato em vigor (por extensão do prazo de contrato, redução da outorga ou revisão tarifária)”.



