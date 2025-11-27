Black Friday: pesquisa aponta variação de até 455,88% nos preços

Foto: FERNANDA BARROS / O POVO ￼OS dados foram coletados em 12 regionais e em 9 grandes varejistas online

Foram divulgados, pelo Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza), nessa quarta-feira, 26, o ranking dos produtos com maior variação de preços na Black Friday 2025 na Capital.

Entre os 132 itens analisados, tanto em lojas físicas quanto virtuais de Fortaleza, estão eletrodomésticos, eletroeletrônicos e utilidades domésticas. Veja o ranking abaixo.

Os dados foram coletados ao longo dos últimos meses em 12 regionais e em 9 grandes varejistas online.

Confira a variação de produtos em lojas físicas

O objetivo é permitir que os consumidores comparem os preços antes da Black Friday com os que são colocados como promoções durante a data. Assim, é possível identificar elevações injustificadas e evitar cair em propaganda enganosa ou falsas ofertas.

A presidente do Procon Fortaleza, Eneylândia Rabelo, alerta os consumidores para redobrar a atenção.

“Mais uma vez encontramos variações muito expressivas, especialmente no comércio virtual. Em alguns casos, o mesmo produto chega a custar quase cinco vezes mais de uma loja para outra”, destaca.

Variação de produtos em lojas virtuais

Rabelo comenta que é fundamental comparar preços e desconfiar de descontos muito altos. “Nesta Black Friday, a pesquisa continua sendo o maior aliado do consumidor”, completa.

Regionais com maiores variações de preços



Variações entre empresas (Virtuais)

Variações entre empresas (Físicas)

Dicas para a Black Friday 2025

Pesquise o histórico de preços do produto desejado nos últimos meses;

Registre valores antes da Black Friday por meio de prints ou fotos;

Compre apenas em sites confiáveis — verifique o cadeado de segurança e o endereço “https://”; - Todo site deve informar CNPJ/CPF, endereço físico ou eletrônico e telefones para contato; - Evite compras em computadores públicos;

Compare descrições e especificações do produto entre marcas diferentes; - Salve comprovantes de pagamento, anúncios e confirmação de pedido;

Prefira pagar com cartão de crédito, de forma parcelada, para facilitar cancelamentos;

Gere cartão virtual temporário para reduzir riscos de clonagem.

Direitos do consumidor na Black Friday - Produtos em promoção têm as mesmas garantias previstas no CDC;

Para eletroeletrônicos, solicite teste de funcionamento;

Compras pela internet têm “direito de arrependimento” de sete dias após o recebimento;

Pode haver diferença de preço entre pagamento no crédito, débito e dinheiro;

Trocas não são obrigatórias para itens sem defeito — a menos que o vendedor prometa a troca;

Garantia legal: 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para duráveis;

A garantia legal acrescenta-se à contratual;

O consumidor deve pagar o menor valor quando houver divergência entre o anunciado e o registrado no caixa;

Sempre peça a nota fiscal com descrição detalhada do produto ou serviço.

Plantão

Hoje, das 8h às 17h, o Procon Fortaleza realizará plantão especial para receber denúncias sobre irregularidades na Black Friday. Dúvidas, orientações e registros podem ser feitos pela Central de Atendimento 151.