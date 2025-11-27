Black Friday: pesquisa aponta variação de até 455,88% nos preços

Foram divulgados, pelo Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza), nessa quarta-feira, 26, o ranking dos produtos com maior variação de preços na Black Friday 2025 na Capital.
Entre os 132 itens analisados, tanto em lojas físicas quanto virtuais de Fortaleza, estão eletrodomésticos, eletroeletrônicos e utilidades domésticas. Veja o ranking abaixo.
Os dados foram coletados ao longo dos últimos meses em 12 regionais e em 9 grandes varejistas online.
Confira a variação de produtos em lojas físicas
O objetivo é permitir que os consumidores comparem os preços antes da Black Friday com os que são colocados como promoções durante a data. Assim, é possível identificar elevações injustificadas e evitar cair em propaganda enganosa ou falsas ofertas.
A presidente do Procon Fortaleza, Eneylândia Rabelo, alerta os consumidores para redobrar a atenção.
“Mais uma vez encontramos variações muito expressivas, especialmente no comércio virtual. Em alguns casos, o mesmo produto chega a custar quase cinco vezes mais de uma loja para outra”, destaca.
Rabelo comenta que é fundamental comparar preços e desconfiar de descontos muito altos. “Nesta Black Friday, a pesquisa continua sendo o maior aliado do consumidor”, completa.
Plantão
Hoje, das 8h às 17h, o Procon Fortaleza realizará plantão especial para receber denúncias sobre irregularidades na Black Friday. Dúvidas, orientações e registros podem ser feitos pela Central de Atendimento 151.