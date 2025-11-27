Guia Black Friday 2025: intenção de compra, descontos reais e cuidados para evitar golpes

Foto: FERNANDA BARROS Com descontos prometidos e desconfiança elevada, a Black Friday 2025 movimenta o comércio de Fortaleza em meio ao aumento das buscas por ofertas reais e ao crescimento dos golpes online

A Black Friday de 2025 chega a Fortaleza dividindo o consumidor entre a vontade de aproveitar ofertas e o pé atrás com promoções que nem sempre parecem verdadeiras.



A Pesquisa de Intenção de Compra do Fortalezense na Black Friday 2025, realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC), mostra que 43% pretendem comprar na data, enquanto 32,2% dos que não vão às compras citam falta de confiança nos descontos como principal motivo .



“Pela primeira vez, a Black Friday se consolida como a segunda data mais importante do varejo de Fortaleza, atrás apenas do Natal”, afirma Cláudia Brilhante, diretora institucional da Fecomércio-CE.



Para ela, o evento deixou de ser apenas uma liquidação importada e se tornou parte da estratégia do setor. “A data ajuda a reduzir a sazonalidade e sustentar níveis mais estáveis de emprego. É decisiva para micro e pequenas empresas.”



O cenário positivo, no entanto, vem acompanhado de um consumidor mais cauteloso. Muitos planejam compras com antecedência e priorizam itens que já estavam no radar. “O consumo será majoritariamente racional, com compras planejadas e muita comparação de preços”, explica Cláudia.



Segundo ela, o varejo já entendeu que transparência é o principal ativo: “A credibilidade do desconto é determinante. O consumidor está preparado para comparar, e o lojista sabe disso.”



No campo da segurança, o alerta é claro. Leonardo Leal, presidente da Associação Cearense de Defesa do Consumidor (ACDC), aponta uma mudança de comportamento: “O consumidor está mais informatizado e mais experiente, mas os golpes também ficaram mais sofisticados.”



Ele lembra que fraudadores hoje usam recursos avançados, como páginas falsas muito bem construídas e anúncios que imitam vídeos ou depoimentos de pessoas famosas com ajuda de inteligência artificial. “O consumidor evoluiu, mas os fraudadores também.”



Leal recomenda atenção redobrada no pagamento. “O ideal é usar cartão virtual de uso único. E, no Pix ou boleto, sempre verificar para quem o valor está indo: nome e CNPJ têm que bater.”



Ele também reforça a importância da documentação: “Guardar comprovantes, prints e conversas faz toda a diferença em caso de problema.”



As orientações dialogam com o esforço do próprio varejo de reforçar a confiança. A experiência multicanal — loja física e online — continua sendo aposta, mas a preferência por estabelecimentos conhecidos segue predominante. “Confiança é prioridade. O consumidor escolhe lojas onde já teve boa experiência”, resume Cláudia.



Ainda que o ambiente seja de expectativa moderada, as duas fontes concordam em um ponto: a Black Friday continua uma oportunidade real para quem pesquisa, compara e compra com calma. “É uma data positiva, mas não deve ser vivida na emoção”, diz Leal.



“O consumidor está atento, e o varejo precisa estar à altura disso", reforça a diretora.



Além de movimentar o caixa, a Black Friday se tornou estratégica para o comércio local, ajudando a reduzir a sazonalidade e sustentando o emprego no fim de ano.

Para o consumidor, porém, a regra segue a mesma: pesquisar, comparar, desconfiar do exagero e guardar todos os comprovantes. Em 2025, boas compras continuam possíveis, desde que feitas com atenção.

Intenção de compra

43% pretendem comprar na Black Friday.

Motivos mais citados:

63,5%: aproveitar preços mais baixos em itens planejados

39,1%: antecipar compras de Natal

18,6%: comprar mesmo sem necessidade

Por que parte dos consumidores não vai comprar

32,2%: desconfiam dos descontos

21,7%: querem conter gastos

20%: avaliam momento econômico como desfavorável

17,3%: falta de dinheiro

Quanto pretendem gastar

37,7% querem adquirir menos produtos que em anos anteriores

35,7% planejam gastar menos

Faixa mais comum: até R$ 500

Produtos mais procurados

Eletrodomésticos: 42,8%

Roupas: 36,8%

Calçados: 29,6%

Eletrônicos: 15,7%

Artigos para casa: 12,8%

Celulares: 9,2%

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 07-11-2025: Preparação de lojas no Centro de Fortaleza, para a Black Friday. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Onde pretendem comprar

(múltipla escolha)

Lojas físicas: 66%

Lojas online: 39,1%

Critérios mais importantes

Já conhecer e confiar na loja: 61%

Menor preço: 33,9%

Marca conhecida: 27,5%

Desconto no PIX/dinheiro: 22,5%

Frete grátis: 19,4%

Formas de pagamento

Cartão de crédito: 57,6% (principalmente parcelado)

Parcelamento mais comum: 10 vezes (22,9%)

Como não cair em golpes (orientações Febraban)

Prefira sites conhecidos e digite o endereço diretamente no navegador.

Não clique em links enviados por SMS, e-mail ou WhatsApp.

Desconfie de preços muito abaixo do mercado.

Verifique selo, comentários e data de criação de perfis em redes sociais.

Priorize plataformas com compra garantida.

Utilize cartão virtual para compras online.

Ative avisos de transação no aplicativo do banco.

Em lojas físicas, confira o valor na maquininha e insira o cartão pessoalmente.

Verifique se o cartão devolvido é realmente o seu.

Em pagamentos via Pix, confirme nome e CNPJ/CPF do recebedor.

Como evitar endividamento (orientações Febraban)

Faça lista e evite compras por impulso.

Não use rotativo do cartão ou cheque especial para aproveitar ofertas.

Analise seu orçamento antes de assumir novas dívidas.

Defina um limite de gastos exclusivo para a Black Friday.

Evite parcelar produtos supérfluos.

Pesquise o histórico de preços.

Compre apenas em sites confiáveis.

Verifique cupons e possibilidades de cashback.

Considere o valor do frete.

Guarde todos os comprovantes, prints e notas fiscais.

Na Black Friday de 2024, foram registradas mais de 32 mil tentativas de fraude Crédito: Julio Carballo/Pexels

Dicas para aproveitar pontos e programas de recompensas (Livelo)

Planeje compras e priorize produtos que geram mais pontos.

Verifique parcerias entre lojas e programas de fidelidade.

Use a modalidade “pontos + dinheiro” para equilibrar o gasto.

Atenção a promoções-relâmpago e multiplicadores de pontos.

Converta pontos em viagens, hospedagens ou experiências quando vantajoso.

