Guia Black Friday 2025: intenção de compra, descontos reais e cuidados para evitar golpes
Economia

| Compras | Em meio ao aumento de fraudes digitais e à disputa por descontos reais, a Black Friday 2025 deve movimentar o comércio de Fortaleza e exigir mais atenção dos consumidores
Com descontos prometidos e desconfiança elevada, a Black Friday 2025 movimenta o comércio de Fortaleza em meio ao aumento das buscas por ofertas reais e ao crescimento dos golpes online (Foto: FERNANDA BARROS)
Foto: FERNANDA BARROS Com descontos prometidos e desconfiança elevada, a Black Friday 2025 movimenta o comércio de Fortaleza em meio ao aumento das buscas por ofertas reais e ao crescimento dos golpes online

A Black Friday de 2025 chega a Fortaleza dividindo o consumidor entre a vontade de aproveitar ofertas e o pé atrás com promoções que nem sempre parecem verdadeiras.

A Pesquisa de Intenção de Compra do Fortalezense na Black Friday 2025, realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC), mostra que 43% pretendem comprar na data, enquanto 32,2% dos que não vão às compras citam falta de confiança nos descontos como principal motivo .

“Pela primeira vez, a Black Friday se consolida como a segunda data mais importante do varejo de Fortaleza, atrás apenas do Natal”, afirma Cláudia Brilhante, diretora institucional da Fecomércio-CE.

Para ela, o evento deixou de ser apenas uma liquidação importada e se tornou parte da estratégia do setor. “A data ajuda a reduzir a sazonalidade e sustentar níveis mais estáveis de emprego. É decisiva para micro e pequenas empresas.”

O cenário positivo, no entanto, vem acompanhado de um consumidor mais cauteloso. Muitos planejam compras com antecedência e priorizam itens que já estavam no radar. “O consumo será majoritariamente racional, com compras planejadas e muita comparação de preços”, explica Cláudia.

Segundo ela, o varejo já entendeu que transparência é o principal ativo: “A credibilidade do desconto é determinante. O consumidor está preparado para comparar, e o lojista sabe disso.”

No campo da segurança, o alerta é claro. Leonardo Leal, presidente da Associação Cearense de Defesa do Consumidor (ACDC), aponta uma mudança de comportamento: “O consumidor está mais informatizado e mais experiente, mas os golpes também ficaram mais sofisticados.”

Ele lembra que fraudadores hoje usam recursos avançados, como páginas falsas muito bem construídas e anúncios que imitam vídeos ou depoimentos de pessoas famosas com ajuda de inteligência artificial. “O consumidor evoluiu, mas os fraudadores também.”

Leal recomenda atenção redobrada no pagamento. “O ideal é usar cartão virtual de uso único. E, no Pix ou boleto, sempre verificar para quem o valor está indo: nome e CNPJ têm que bater.”

Ele também reforça a importância da documentação: “Guardar comprovantes, prints e conversas faz toda a diferença em caso de problema.”

As orientações dialogam com o esforço do próprio varejo de reforçar a confiança. A experiência multicanal — loja física e online — continua sendo aposta, mas a preferência por estabelecimentos conhecidos segue predominante. “Confiança é prioridade. O consumidor escolhe lojas onde já teve boa experiência”, resume Cláudia.

Ainda que o ambiente seja de expectativa moderada, as duas fontes concordam em um ponto: a Black Friday continua uma oportunidade real para quem pesquisa, compara e compra com calma. “É uma data positiva, mas não deve ser vivida na emoção”, diz Leal.

“O consumidor está atento, e o varejo precisa estar à altura disso", reforça a diretora. 

Além de movimentar o caixa, a Black Friday se tornou estratégica para o comércio local, ajudando a reduzir a sazonalidade e sustentando o emprego no fim de ano.

Para o consumidor, porém, a regra segue a mesma: pesquisar, comparar, desconfiar do exagero e guardar todos os comprovantes. Em 2025, boas compras continuam possíveis, desde que feitas com atenção.

Intenção de compra

43% pretendem comprar na Black Friday.

Motivos mais citados:

  • 63,5%: aproveitar preços mais baixos em itens planejados
  • 39,1%: antecipar compras de Natal
  • 18,6%: comprar mesmo sem necessidade

Por que parte dos consumidores não vai comprar

  • 32,2%: desconfiam dos descontos

  • 21,7%: querem conter gastos

  • 20%: avaliam momento econômico como desfavorável

  • 17,3%: falta de dinheiro

Quanto pretendem gastar

  • 37,7% querem adquirir menos produtos que em anos anteriores

  • 35,7% planejam gastar menos

  • Faixa mais comum: até R$ 500

Produtos mais procurados

  • Eletrodomésticos: 42,8%

  • Roupas: 36,8%

  • Calçados: 29,6%

  • Eletrônicos: 15,7%

  • Artigos para casa: 12,8%

  • Celulares: 9,2%

Onde pretendem comprar

(múltipla escolha)

  • Lojas físicas: 66%
  • Lojas online: 39,1%
  • Critérios mais importantes
  • Já conhecer e confiar na loja: 61%
  • Menor preço: 33,9%
  • Marca conhecida: 27,5%
  • Desconto no PIX/dinheiro: 22,5%
  • Frete grátis: 19,4%

Formas de pagamento

  • Cartão de crédito: 57,6% (principalmente parcelado)

  • Parcelamento mais comum: 10 vezes (22,9%)

Como não cair em golpes (orientações Febraban)

  • Prefira sites conhecidos e digite o endereço diretamente no navegador.

  • Não clique em links enviados por SMS, e-mail ou WhatsApp.

  • Desconfie de preços muito abaixo do mercado.

  • Verifique selo, comentários e data de criação de perfis em redes sociais.

  • Priorize plataformas com compra garantida.

  • Utilize cartão virtual para compras online.

  • Ative avisos de transação no aplicativo do banco.

  • Em lojas físicas, confira o valor na maquininha e insira o cartão pessoalmente.

  • Verifique se o cartão devolvido é realmente o seu.

  • Em pagamentos via Pix, confirme nome e CNPJ/CPF do recebedor.

Como evitar endividamento (orientações Febraban)

  • Faça lista e evite compras por impulso.

  • Não use rotativo do cartão ou cheque especial para aproveitar ofertas.

  • Analise seu orçamento antes de assumir novas dívidas.

  • Defina um limite de gastos exclusivo para a Black Friday.

  • Evite parcelar produtos supérfluos.

  • Pesquise o histórico de preços.

  • Compre apenas em sites confiáveis.

  • Verifique cupons e possibilidades de cashback.

  • Considere o valor do frete.

  • Guarde todos os comprovantes, prints e notas fiscais.

Dicas para aproveitar pontos e programas de recompensas (Livelo)

  • Planeje compras e priorize produtos que geram mais pontos.

  • Verifique parcerias entre lojas e programas de fidelidade.

  • Use a modalidade “pontos + dinheiro” para equilibrar o gasto.

  • Atenção a promoções-relâmpago e multiplicadores de pontos.

  • Converta pontos em viagens, hospedagens ou experiências quando vantajoso.

