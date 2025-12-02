Petrobras anuncia aumento de 3,8% para o preço do querosene de aviação

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil No acumulado desde dezembro de 2022, a Petrobras reduziu os seus preços de QAV em 28,4%

A Petrobras informou nesta segunda-feira, 1º de dezembro que o preço médio de venda de querosene de aviação (QAV) para as distribuidoras teve um aumento de 3,8%, que começa a vigorar a partir desta segunda, o que corresponde a um aumento de R$ 0,13/litro em relação ao preço do mês anterior.

Esta é a terceira alta seguida do combustível pela estatal este ano e obedece a uma fórmula fechada em contrato com as distribuidoras.

Com o aumento de dezembro, o QAV passou a subir 1,3% no acumulado do ano, informou a estatal, o que corresponde a um acréscimo de R$ 0,05/litro, comparando com o preço de dezembro de 2024.

"Cabe destacar que no acumulado desde dezembro de 2022, a Petrobras reduziu os seus preços de QAV em 28,4%, equivalente a um decréscimo de R$ 1,45/litro. Considerando a inflação no período, esta redução é de 37,1%", afirmou a companhia, em nota.

A Petrobras comercializa o QAV produzido em suas refinarias ou importado apenas para as distribuidoras, que por sua vez transportam e comercializam os produtos para as empresas de transporte aéreo e outros consumidores finais nos aeroportos, ou para os revendedores.

Distribuidoras e revendedores são os responsáveis pelas instalações nos aeroportos e pelos serviços de abastecimento.

