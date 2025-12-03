Foto: FÁBIO LIMA ￼FÁBIO Rua, vice-presidente da GM na América do Sul, afirma ao O POVO que projeto da Planta Automotiva do Ceará deve ser ampliado em breve

Aproximadamente um terço das peças que irão compor o Chevrolet Spark, o primeiro veículo a ser produzido na Planta Automotivo do Ceará (Pace), em Horizonte, serão de origem nacional. O plano da companhia é ampliar o número de fornecedores locais e até exportar o veículo para países da América do Sul.

O polo automotivo será inaugurado nesta quarta-feira, dia 3, às 11 horas, em cerimônia com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, do governador cearense, Elmano de Freitas, além de outras autoridades.

Segundo o vice-presidente de Relações Governamentais, Comunicação & ESG da General Motors para a América do Sul, Fábio Rua, atualmente são 12 parceiros brasileiros no fornecimento de componentes do veículo, assim como apoio logístico.

Fábio enfatiza que a GM vê o Ceará e o Nordeste como ponto estratégico para a produção do Spark, apontando a questão logística como um diferencial, seja na chegada dos componentes para montagem como para distribuição da produção, que deve atender inicialmente o mercado nacional via caminhões-cegonha e cabotagem pelo Porto do Pecém.

Para o futuro, já observa oportunidades de exportações na medida em que a capacidade de produção seja elevada. Ele mira mercados com livre comércio com o Brasil, como Argentina e Colômbia, além de negociações com Equador.

"Já temos 12 fornecedores nacionais, que vão de peças e óleos lubrificantes a transportadoras. Mas o foco no desenvolvimento de novos fornecedores está no estado do Ceará e na região Nordeste, por questões logísticas, pois quanto mais próximos, maiores as chances de termos uma qualidade mais bem monitorada", aponta.

Sobre a mão de obra, explica que serão contratados pela Pace, mas os supervisores e cargos de chefia são da GM. Esse pessoal já participou de imersões na sede da companhia no Brasil, em São Caetano do Sul-SP, e até na China.

Fábio Rua, vp da GM do Brasil, visita o grupo de comunicação O POVO.

A unidade tem capacidade de produzir mais de 8 mil unidades anualmente, com espaço para ampliação. As afirmações foram feitas em entrevista exclusiva ao O POVO e em participação no programa O POVO no Rádio, da Rádio O POVO CBN.

Outra informação revelada pelo executivo é que o novo Spark 100% elétrico deve ser vendido em 140 das mais de 600 concessionárias pelo País, custando R$ 149.990.

A faixa de preço coloca o modelo da Chevrolet como principal concorrente de marcas chinesas, como o BYD Dolphin e o GWM Ora 03, além de outras marcas europeias, que ocupam fatia menor, como os casos de Renault Kwid E-Tech e Peugeot e-208 GT.

Chevrolet Spark EUV 2026

Fábio conta que, a partir da instalação da fabricação no Ceará, aguarda que as vendas no Estado e em toda Região deem um salto. Atualmente, os principais polos consumidores dos veículos da marca são os estados do Sudeste, mas que Recife e Fortaleza se destacam, estando a capital cearense no top-6 nacional.

O primeiro veículo híbrido da GM a ser produzido no país, mais precisamente no Ceará, estará pronto ainda na manhã desta quarta-feira, 3. E será dirigido pelo presidente Lula, segundo antecipou Fábio Rua.

O polo automotivo, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza, ocupa a antiga fábrica da Troller, marca cearense que pertencia à Ford e que com o fim da operação da empresa no Estado, encerrou suas operações.

Chevrolet Spark EUV 2026 será ofertado com desconto para motoristas da Uber

A Pace foi anunciada em agosto de 2024 a partir de investimento inicial de R$ 400 milhões, com previsão de gerar 9 mil empregos quando estiver em plena operação. A operação será coordenada pela Comexport, considerada a maior empresa de comércio exterior e supply chain do Brasil, que já trabalha na montagem de outras marcas, como Mercedes-Benz, Honda, BYD, Renault, entre outras.



Spark EUV

Modelo SUV elétrico para 4 pessoas

Preço inicial de venda: R$ 159.990

Medidas: 4 metros de comprimento, 176 cm de largura, 173 cm de altura e 256 cm de entre-eixos

Motorização:

Motor elétrico dianteiro com cerca de 100 cv de potência. Torque ao redor de 18,5 mkgf para movimentar os 1.345 kg de peso do veículo. Leva 11,2 segundos para acelerar de 0 a 100 km/h, com velocidade máxima de 150 km/h, limitada eletronicamente.

Autonomia:

Conta com baterias de tração com 42 kWh de capacidade, permitindo autonomia de 258 km, segundo certificou o Inmetro. Segundo a Chevrolet, a bateria carrega de 30% a 80% em aproximadamente 35 minutos. A garantia da bateria dura 8 anos ou 160 mil km, o que ocorrer primeiro.

Porta-malas:

355 litros, com tampa de abertura para o lado, mais 35 litros de um compartimento dianteiro

Acessórios e acabamento interno:

O veículo conta com mais de 2,2 m² de área revestida com material macio. Há 28 porta-trecos na cabine. O painel multimídia digital tem 8,8" e multimídia horizontal de 10,1", com Android Auto e Apple CarPlay. São 6 airbags, ajuste elétrico do banco do motorista, sensores de chuva e crepuscular, piloto automático adaptativo (ACC).

Fonte: General Motors

Até 2030, Chevrolet terá portfólio todo eletrificado

A General Motors trabalha para eletrificar toda sua oferta de modelos produzidos no Brasil até 2030. A ideia é atender a todos os bolsos, desde modelos premium até os mais acessíveis.

O novo Spark EUV é um modelo de SUV elétrico e, segundo Fabio Rua, marca o fortalecimento da eletrificação no portfólio da companhia no País.

"O Spark representa um marco sendo o primeiro veículo 100% elétrico industrializado pela GM no Brasil. É um marco gigantesco que aponta para o caminho que estamos traçando de eletrificação da nossa frota. Todos os carros produzidos no Brasil até 2030 terão algum tipo de eletrificação", aponta.

Em 2025, a Chevrolet lançou cinco modelos, sendo as novas versões do Onix, Onix Plus e Tracker, que são à combustão, além de Captive EV e Spark EUV, elétricos.

Para meados de 2026, novo modelo do Sonic será fabricado a partir da planta de Gravataí. Mas, segundo Fabio, esse modelo também deve ser eletrificado em momento posterior.

"Essa visão (de eletrificação) já vem sendo implementada há algum tempo em outros países e que no Brasil passa a acelerar a partir de agora. Os híbridos também passarão a fazer parte do nosso portfólio a partir do ano que vem".

Para ganhar mercado consumidor, a GM aposta no público de motoristas por aplicativos.

Parceria com a Uber oferece condições diferenciadas de compra do Spark EUV 2026 para parceiros, com descontos bancados pela empresa de tecnologia e pela GM.

Projeto-piloto já é realizado em cidades como São Paulo, Brasília e Curitiba e deve ser nacionalizado a partir do próximo ano.

Pela parceria, os motoristas têm desconto no valor de aquisição e cashback de Uber de quase R$ 7 mil, além de outros R$ 10 mil em desconto vindos da GM, que também ofertará treinamentos.