Azul reforça operações em Fortaleza com 48 voos no Carnaval 2026

Foto: FERNANDA BARROS Fortaleza, entre os destinos mais procurados do Carnaval, ganha reforço da Azul na conexão com Recife em 2026

A forte procura por Fortaleza no período de Carnaval continua a movimentar a malha aérea do País. Desta vez, a Azul confirmou que a capital cearense receberá um reforço significativo entre 12 e 22 de fevereiro de 2026, com 48 voos extras e 6,6 mil assentos adicionais para atender ao aumento da demanda.



Os voos complementares ligarão Fortaleza aos aeroportos de Congonhas (SP), Viracopos (SP), Confins (MG) e Recife (PE), ampliando as opções de deslocamento para quem pretende viajar durante a alta estação, seja para aproveitar a folia ou para seguir em conexão nacional.



A rota com Recife, um dos principais centros carnavalescos brasileiro, ganha especial destaque porque integra o maior hub da Azul no Nordeste, facilitando o acesso dos cearenses às festas pernambucanas e a destinos adicionais operados a partir da capital.



De acordo com a companhia, o reforço em Fortaleza acompanha o movimento nacional de ampliação da oferta para o Carnaval. Para 2026, a Azul planeja um total de 556 voos extras e 76,9 mil assentos adicionais, contemplando diferentes regiões e ajustando a malha ao fluxo turístico esperado para o feriado prolongado.



“A operação especial foi pensada para dar mais previsibilidade ao Cliente e garantir alternativas num dos períodos mais movimentados do ano”, informou a empresa, ao destacar o peso de cidades do Nordeste — incluindo Fortaleza — na procura antecipada para o Carnaval.



Com a chegada dos voos extras, passageiros que partem da capital cearense terão mais horários, maior fluidez no embarque e acesso facilitado às principais portas de entrada do Sudeste, além de conexões mais céleres via Recife.

A expectativa do setor é de que o reforço ajude a diluir a pressão sobre a demanda e ofereça uma experiência de viagem mais confortável durante a alta estação.



