Jericoacoara terá 178 novos voos durante o mês de dezembro

Foto: Samuel Setubal A malha aérea conta com 32 mil assentos disponíveis em dezembro

Durante o mês de dezembro, o Aeroporto Regional de Cruz, que atende ao público de Jericoacoara, terá operação intensificada com um total de 178 voos ofertados por Azul, Latam e Gol.

A malha aérea conta com aproximadamente 32 mil assentos disponíveis entre os dias 1º e 31 de dezembro — um impulso que visa atender ao aumento da demanda na temporada de férias.



O anúncio foi feito pelo secretário de Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, em suas redes sociais, nesta quarta-feira, 3, como parte de um esforço coordenado para fortalecer o turismo no litoral cearense.

Na programação, a Latam operará voos ligando o aeroporto à capital paulista, em Guarulhos, enquanto a Azul retoma voos partindo de Belo Horizonte para Jericoacoara.

