Natal deve movimentar R$ 540 milhões no comércio de Fortaleza em 2025, diz pesquisa

Foto: FÁBIO LIMA ￼VALOR médio do presente deve girar em torno de R$ 213, segundo o levantamento

O comércio varejista de Fortaleza deve registrar um faturamento de R$ 540 milhões no período natalino de 2025, segundo a "Pesquisa sobre o Potencial de Consumo do Fortalezense para o Natal", realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC), da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE).

O valor representa um crescimento de 7,4% em relação às vendas registradas no Natal de 2024.

A movimentação econômica é impulsionada principalmente pela compra de presentes, com ampla intenção de consumo por parte da população.

De acordo com o levantamento, 57,1% dos consumidores da Capital pretendem realizar compras nesta época, consolidando a data como a principal do calendário varejista.

Compras antecipadas e impacto da Black Friday

A pesquisa aponta ainda uma forte antecipação das compras: cerca de 40% dos consumidores realizam suas aquisições antes das datas tradicionais, movimento associado, principalmente, às ações promocionais da Black Friday.

Segundo a diretora institucional da Fecomércio-CE, Cláudia Brilhante, esse comportamento revela uma maior sintonia entre o varejo e o cliente.

“Para os lojistas, isso proporciona maior previsibilidade do fluxo de clientes, redução dos picos operacionais nas lojas físicas e estimula o aumento do uso do crédito, permitindo que o consumo antecipado seja suavizado ao longo do tempo”, destaca.

Consumo é planejado e guiado por preço e promoções

A análise do perfil de consumo em Fortaleza indica um comportamento predominantemente racional e planejado. Entre os principais fatores que influenciam a decisão de compra estão as promoções (57,9%) e os preços (48,1%).

Outros elementos também têm peso significativo, como qualidade (30,9%) e variedade (25,1%), reforçando a escolha por produtos que equilibrem custo e benefício.

O valor médio do presente deve girar em torno de R$ 213, evidenciando a preferência por itens de valor moderado e compatíveis com parcelamentos de curto prazo.

Crédito é determinante para as compras de Natal

O levantamento também identificou forte dependência do crédito: 52,5% dos consumidores pretendem pagar com cartão de crédito e 46,6% planejam parcelar as compras entre duas e três vezes.

Além disso, 51,6% dos entrevistados afirmam que devem adquirir três produtos, consolidando um padrão de compra distribuído e financeiramente controlado.

Para Cláudia, as datas comemorativas exercem papel decisivo no desempenho do varejo, especialmente para micro e pequenas empresas.

“Elas impulsionam as vendas, dinamizam a economia local, reduzem a sazonalidade do setor e ajudam a manter níveis mais estáveis de emprego ao longo do ano”, avalia.



Prisão de Bolsonaro testa separação entre comércio e política entre Brasil e EUA | O POVO News



Mais notícias de Economia

Presente

Os itens mais citados no levantamento são: roupas e artigos de vestuário (58,3%); brinquedos (33,8%); chocolates e bombons (20,3%); cosméticos e perfumes (20,1%); sapatos, cintos e bolsas (17,7%)