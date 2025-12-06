EUA absorvem 47,5% da exportação cearense: US$ 985,8 mi

Foto: FCO FONTENELE ￼NO acumulado do ano, as exportações cearenses ficaram na 17ª posição no País

A análise da balança comercial cearense no período acumulado de janeiro a novembro de 2025 revela que, apesar do tarifaço, os Estados Unidos continuam sendo o principal destino das exportações, totalizando U$ 985.808.138, o que corresponde a 47,5% do total exportado no período.

Mesmo no recorte mensal (novembro de 2025), o mercado norte-americano foi o principal destino, respondendo por U$ 63.752.773 em valor fob (free on bord) - preço da mercadoria que inclui todos os custos até o momento em que ela é colocada a bordo do navio (ou outro meio de transporte) no porto de embarque, sendo que a partir daí, comprador assume riscos e custos, incluindo frete internacional e seguro.

De acordo com João Mário de França, professor da pós-graduação em economia da Universidade Federal do Ceará (UFC) e pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia (FGV/Ibre), as exportações Ceará são caracterizadas por uma pauta ainda muito concentrada focada principalmente na indústria siderúrgica, de calçados e em produtos regionais.

“Apesar do Ceará representar aproximadamente 2% do PIB Nacional, em termos de exportações, no acumulado do ano de 2025 até novembro, só representa cerca de 0,66% do que o País exporta”, diz o pesquisador.

Além desse problema da pauta ainda muito concentrada, destaca João Mário, outro agravante é que próximo da metade dela está destinada ao mercado dos Estados Unidos principalmente com produtos semi-acabados de ferro e aço. “E isso foi um problema com o aumento das tarifas imposto pelo governo americano que afetou esse item, entre outros”, comenta.

De acordo com o economista, mesmo com o alívio recente das tarifas que beneficiaram alguns dos nossos produtos regionais exportados para lá, seguem altas tarifas para a indústria siderúrgica e de calçados.

Apesar do forte déficit acumulado, a fotografia de novembro de 2025, isoladamente, mostrou um déficit menor, embora mantendo a tendência negativa, fechando em –US $17,2 milhões. Neste mês específico, as exportações totalizaram U$ 191 milhões, assegurando a 15ª posição no ranking mensal, enquanto as importações somaram US$ 208,2 milhões, ficando na 17ª posição.

Concentração Recorde na Indústria de Transformação

O motor das vendas externas demonstrou uma dependência acentuada de um único grupo de produtos da Indústria de Transformação. O produto mais exportado no acumulado de janeiro a novembro de 2025 foi “produtos semi-acabados" - leia-se siderurgia, o qual alcançou US$ 1.077.563.983. Notavelmente, este produto respondeu por 52% do total das exportações no período.

Essa concentração de pauta não se alterou na análise mensal; em novembro de 2025, "Produtos semi-acabados" manteve a liderança da Indústria de Transformação, totalizando US$ 99.278.308 e correspondendo novamente a 52% da participação nas exportações de novembro.

Para contextualizar a importância desse segmento primário transformado, a segunda maior exportação da Indústria de Transformação no acumulado (jan-nov) foi "calçados", atingindo U$ 172.210.018.

João Mário de França recomenda que a economia cearense aumente sua internacionalização buscando diversificar sua pauta exportadora (melhorando a qualidade e competitividade de seus produtos) e também buscando novos destinos para os atuais produtos exportados e os possíveis novos.

“Esse último item é relevante porque evita situações em que um choque como ocorreu nas tarifas de importação de um determinado país tenha um considerável impacto em nossas exportações”, pontua o pesquisador do FGV/Ibre.

De acordo com ele, para que isso aconteça, é fundamental a participação do Governo Estadual e Entidades Empresariais no apoio para empresas locais no acesso aos mercados internacionais com informações técnicas e promoção comercial.

Estrutura das Importações: O Peso do Carvão

Do lado das compras internacionais, que impulsionaram o déficit, o produto mais importado no período acumulado de janeiro a novembro de 2025 pertence à Indústria Extrativa: o "Carvão, mesmo em pó, mas nã...". Este item atingiu US$ 447.205.622, representando uma participação de 17,6% no total das importações.

Em comparação, o segundo produto mais importado, classificado na Indústria de Transformação, foi "Compostos organo-inorgânico...", com US$ 207.340.973 e uma participação de 8,2%. A predominância do carvão nas importações sugere uma forte demanda por commodities energéticas ou insumos básicos.

Parcerias de Exportação

A liderança como principal destino das exportações no mês de novembro de 2025 coube aos Estados Unidos. O valor fob das exportações totalizou US$ 63.752.773, o que representou uma participação de 33,4% no total das exportações do mês. Na sequência, o México e a Turquia se destacaram como parceiros comerciais importantes em valor fob, com participações de 13,8% e 12,5%, respectivamente.

Ceará exportações para países de janeiro a novembro

País Continente Fluxo Valor FOB US$ Participação (%)

Estados Unidos América do Norte US$ 985.808.138 (47,5%)

México América do Norte US$ 160.967.770 (7,8%)

Itália Europa US$ 85.620.043 (4,1%)

Países Baixos (Holanda) Europa US$ 81.079.733 (3,9%)

China Ásia (Exclusive Oriente Médio) US$ 74.970.063 (3,6%)

França Europa US$ 70.956.849 (3,4%)

Reino Unido Europa US$ 64.294.933 (3,1%)

Argentina América do Sul US$ 56.174.056 (2,7%)

Alemanha Europa US$ 46.822.806 (2,3%)

Colômbia América do Sul US$ 41.841.621 (2%)

Polônia Europa US$ 41.180.427 (2%)

Turquia Europa US$ 27.118.124 (1,3%)

Espanha Europa Exportação 25.386.588 1,2

Paraguai América do Sul Exportação 25.337.409 1,2

Bélgica Europa Exportação 17.493.565 0,8

Peru América do Sul Exportação 15.749.153 0,8

Índia Ásia (Exclusive Oriente Médio) Exportação 14.797.397 0,7

Vietnã Ásia (Exclusive Oriente Médio) Exportação 14.335.891 0,7

Agropecuária

O principal produto agropecuário exportado no acumulado Jan-Nov de 2025 foi "frutas e nozes não oleaginosas", com 7,8% de participação nas exportações totais. Outros produtos agropecuários importantes foram "mel natural" (0,4%), "matérias vegetais em bruto" (0,2%), e "pescado inteiro vivo, morto..." (0,2%).

Em 2024, o principal produto agropecuário exportado foi "frutas e nozes não oleaginosas", com 8,3% de participação nas exportações totais daquele ano.

A variação de 4,3% em junho de 2025 (o menor valor) para 17,4% em fevereiro de 2025 (o maior valor) indica uma flutuação sazonal significativa na participação da agropecuária ao longo do ano.

No cenário nacional, a balança comercial cearense apresentou um déficit expressivo de -465,2 milhões de dólares. O resultado decorre de um volume de importações (U$ 2,5 bilhões) superior ao total das exportações (U$ 2,1 bilhões) ao longo dos 11 meses deste ano (jan-nov de 2025).

O desempenho comercial posicionou a economia cearense em patamares modestos no ranking nacional, sublinhando a necessidade de ganhos de escala no comércio exterior. No acumulado de janeiro a novembro de 2025, as exportações totais garantiram apenas a 17ª posição, representando 0,66% da participação total no cenário nacional. As importações, por sua vez, atingiram a 13ª posição, correspondendo a 0,98% do total importado.



