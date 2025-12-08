Eleições terão influência sobre variação das ações

Na semana passada, a XP Investimentos elevou a projeção para o Ibovespa ao final de 2026, de 170 mil para 185 mil pontos, com o início da queda das taxas de juros reais de longo prazo e a expectativa de expansão de múltiplos no ano que vem. "Vemos um valuation (estimativa de valor de uma empresa ou ativo) ainda atrativo", traz relatório assinado por Fernando Ferreira, Felipe Veiga, Raphael Figueredo e Lucas Rosa.

Em evento no começo de novembro, Rogério Xavier, sócio da SPX, observou que a eleição presidencial de 2026 ainda refletirá o formato "cara ou coroa", que tem caracterizado a polarização política do País pelo menos desde 2018.

Segundo disse na ocasião, eventual vitória presidencial em 2026 de um possível candidato com propostas de ajuste fiscal resultaria em uma "explosão" positiva para os preços dos ativos. "Qual a probabilidade de isso acontecer? A mesma de jogar a moeda", disse Xavier. (Agência Estado)