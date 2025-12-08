Projeções para 2025

Fatores de Otimismo e Crescimento:

> Aumento do Poder de Compra: Essa ampliação da base de isenção é vista como altamente positiva. Ao retirar a obrigação tributária dessa faixa de renda, o governo aumenta consideravelmente o número de consumidores, pois eles passam a ter mais dinheiro disponível, o que impacta diretamente o varejo.

> Reflexos Positivos para a População: O benefício traz "reflexos positivos, não resta menor dúvida" para uma "massa grande" de pessoas, especialmente porque, no Brasil, o cidadão de baixa renda é mais penalizado pelo desconto direto do imposto. Essa medida foi aplaudida pelo setor, pois mais dinheiro circulante na economia é benéfico.

> Inflação Contida: Soma-se a essa boa expectativa o fato de que a inflação se encontra "regrada" ou "contida", o que é considerado muito positivo para os negócios.

>Expectativa sobre a Taxa de Juros: O setor ainda mantém a expectativa de uma melhora nas taxas de juros (como a Selic) para facilitar investimentos, embora o cearense seja resiliente.

Desafios:

> Um número elevado de feriados.

> A ocorrência da Copa do Mundo,.

* O período de eleições