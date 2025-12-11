Ceará dispara nos abates e tem maior captação de leite do País, aponta IBGE

O Ceará apresentou um dos desempenhos de alta mais expressivos do País na pecuária durante o terceiro trimestre de 2025.
Os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 10 de dezembro, mostram o maior acréscimo percentual na aquisição de leite cru do País, quarto em abate de bovinos e o segundo avanço no de suínos, nas variações anuais.
Em sentido oposto, a produção de ovos de galinha recuou tanto no efetivo quanto no volume total.
O setor lácteo foi o grande destaque do trimestre. A aquisição de leite cru pelos laticínios cearenses chegou a 132 milhões de litros, alta de 34,8% frente ao 3º trimestre de 2024.
O volume também foi 5,2% maior que o captado no segundo trimestre de 2025.
O mesmo ritmo aparece na industrialização: tanto leite cru adquirido quanto leite processado cresceram 34,8% na comparação anual.
O preço médio do litro ficou em R$ 2,33, estável em relação ao ano anterior, mas 3% menor que o praticado no trimestre anterior.
O abate de bovinos chegou a 46.526 cabeças no 3º trimestre de 2025, aumento de 28,14% em relação à igual período de 2024 — um acréscimo de 10.220 animais.
Frente ao trimestre imediatamente anterior, o avanço foi de 9,4%, reforçando uma trajetória de crescimento contínuo no Estado.
O peso total das carcaças também avançou, passando de 7.722 toneladas em 2024 para 9.795 toneladas em 2025 (+26,8%).
O Ceará abateu 56.871 suínos no 3º trimestre, um crescimento de 42,15% frente a igual período do ano passado.
Apesar da alta anual robusta, o número representa leve queda de 0,28% em comparação ao 2º trimestre de 2025.
Considerando os dados ampliados divulgados pelo IBGE, o Estado aparece com 64.296 cabeças anuais na comparação com 2024 (+34,8%), além de um aumento de 26,4% no peso das carcaças suínas.
O abate de frangos também avançou. O Ceará registrou 10,04 milhões de cabeças no trimestre, um aumento de 3,31% em relação ao mesmo período de 2024.
Em dados anuais comparativos, o Estado aparece com crescimento de 3,6% no volume e 11,6% no peso das carcaças, totalizando 19.414 toneladas.
A produção de ovos no Ceará somou 57 milhões de dúzias no 3º trimestre de 2025, retração de 10% em relação ao mesmo período de 2024.
O efetivo de galinhas também caiu: redução de 12,8% no número de aves. Na comparação com o trimestre anterior, a produção recuou 5,4%.
O movimento contrasta com o cenário nacional, que registrou alta de 2,6%, e com estados do próprio Nordeste, como Rio Grande do Norte (+63,5%) e Pernambuco (+7,5%).
Mesmo com o baixo peso relativo no total brasileiro, o Ceará apresentou um dos principais crescimentos percentuais do País em abate e processamento de leite. Entre os destaques:
Por outro lado, a queda na produção de ovos se destaca negativamente, colocando o Estado na contramão das tendências regional e nacional.
O Estado teve o maior acréscimo percentual na aquisição de leite cru no país,