Ceará dispara nos abates e tem maior captação de leite do País, aponta IBGE

Foto: FCO FONTENELE Abate de bovinos cresceu 28,1% no 3º trimestre de 2025, enquanto a captação de leite avançou 34,8%, segundo o IBGE

O Ceará apresentou um dos desempenhos de alta mais expressivos do País na pecuária durante o terceiro trimestre de 2025.

Os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 10 de dezembro, mostram o maior acréscimo percentual na aquisição de leite cru do País, quarto em abate de bovinos e o segundo avanço no de suínos, nas variações anuais.

Em sentido oposto, a produção de ovos de galinha recuou tanto no efetivo quanto no volume total.

Aquisição de leite dispara e supera a média nacional

O setor lácteo foi o grande destaque do trimestre. A aquisição de leite cru pelos laticínios cearenses chegou a 132 milhões de litros, alta de 34,8% frente ao 3º trimestre de 2024.

O volume também foi 5,2% maior que o captado no segundo trimestre de 2025.

O mesmo ritmo aparece na industrialização: tanto leite cru adquirido quanto leite processado cresceram 34,8% na comparação anual.

O preço médio do litro ficou em R$ 2,33, estável em relação ao ano anterior, mas 3% menor que o praticado no trimestre anterior.

Abate de bovinos cresce 28% e mantém tendência de expansão no Estado

O abate de bovinos chegou a 46.526 cabeças no 3º trimestre de 2025, aumento de 28,14% em relação à igual período de 2024 — um acréscimo de 10.220 animais.

Frente ao trimestre imediatamente anterior, o avanço foi de 9,4%, reforçando uma trajetória de crescimento contínuo no Estado.

O peso total das carcaças também avançou, passando de 7.722 toneladas em 2024 para 9.795 toneladas em 2025 (+26,8%).

Suínos: forte alta anual, mas leve recuo em relação ao trimestre anterior

O Ceará abateu 56.871 suínos no 3º trimestre, um crescimento de 42,15% frente a igual período do ano passado.

Apesar da alta anual robusta, o número representa leve queda de 0,28% em comparação ao 2º trimestre de 2025.

Considerando os dados ampliados divulgados pelo IBGE, o Estado aparece com 64.296 cabeças anuais na comparação com 2024 (+34,8%), além de um aumento de 26,4% no peso das carcaças suínas.

Frangos ultrapassam 10 milhões de cabeças abatidas

O abate de frangos também avançou. O Ceará registrou 10,04 milhões de cabeças no trimestre, um aumento de 3,31% em relação ao mesmo período de 2024.

Em dados anuais comparativos, o Estado aparece com crescimento de 3,6% no volume e 11,6% no peso das carcaças, totalizando 19.414 toneladas.

Produção de ovos recua e puxa setor avícola para baixo

A produção de ovos no Ceará somou 57 milhões de dúzias no 3º trimestre de 2025, retração de 10% em relação ao mesmo período de 2024.

O efetivo de galinhas também caiu: redução de 12,8% no número de aves. Na comparação com o trimestre anterior, a produção recuou 5,4%.

O movimento contrasta com o cenário nacional, que registrou alta de 2,6%, e com estados do próprio Nordeste, como Rio Grande do Norte (+63,5%) e Pernambuco (+7,5%).

Desempenho do Ceará no cenário nacional

Mesmo com o baixo peso relativo no total brasileiro, o Ceará apresentou um dos principais crescimentos percentuais do País em abate e processamento de leite. Entre os destaques:

Bovinos: alta de 28,1% no Ceará, contra 7,4% nacional

alta de 28,1% no Ceará, contra 7,4% nacional Suínos: +34,8% no Ceará, contra +5,3% nacional



+34,8% no Ceará, contra +5,3% nacional Frangos: +3,6% no Ceará, ligeiramente acima dos +2,9% nacional



+3,6% no Ceará, ligeiramente acima dos +2,9% nacional Leite: +34,8% no Ceará, triplo da média brasileira (+10,2%)

Por outro lado, a queda na produção de ovos se destaca negativamente, colocando o Estado na contramão das tendências regional e nacional.



Contrato do Banco Master com escritório de esposa de Moraes previa pagar R$ 129 milhões, diz jornal



O Estado teve o maior acréscimo percentual na aquisição de leite cru no país,