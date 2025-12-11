Governo contrata trechos restantes da Transnordestina por R$ 942 milhões

Foto: FCO FONTENELE Obras da Transnordestina no Ceará seguem para finalização da primeira fase

Os dois últimos trechos do projeto de construção da ferrovia Transnordestina no Ceará tiveram suas contratações assinadas por R$ 942 milhões. A etapa final das obras deve gerar 2 mil empregos diretos.

A ordem de serviço para construção dos lotes 9 e 10 visam completar a primeira fase da linha férrea, com a ligação dos trechos entre Baturité e Aracoiaba (com 46 km) e Aracoiaba e Caucaia (com 51 km).

Em solenidade de assinatura, ontem, 11, no Palácio da Abolição, o governador do Ceará, Elmano de Freitas, destacou que, após a conclusão, a obra terá mobilizado investimento de R$ 15 bilhões, com perspectiva de colaborar com a logística do País e pode dobrar a movimentação de carga do Porto do Pecém.

"Tenho certeza de que estamos em um momento histórico e que, efetivamente, começamos a vislumbrar a conclusão da Transnordestina. Isso representa um ganho logístico imenso para o Brasil e para diversos setores do Ceará, como a área de calçados, agronegócio e o hidrogênio verde", afirma.

O início da operação-teste entre os municípios de Bela Vista (PI) e Iguatu (CE), que estava previsto para os dias 24 e 25 de outubro últimos, foi cancelado devido à falta de licença de operação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Mas, de acordo com o Governo do Estado, a pendência já foi resolvida e a licença deve ser publicada ainda hoje no Diário Oficial da União.



Elmano informou que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deverá vir ao Ceará para a viagem inaugural.

Segundo Ismael Trinks, diretor de Relações Governamentais da Transnordestina, a Fase 1 do projeto - entre Paes Landim (PI) e o Porto do Pecém (CE) atingiu 79% de execução física. Ao todo, 676 km da linha principal estão concluídos, enquanto outros 280 km seguem em obras (nos lotes 4, 5, 6, 7, 8, além do lote 11, no Complexo do Pecém), que corresponde à chegada ao terminal portuário.

O executivo da TLSA garantiu que as obras devem estar concluídas até o fim de 2027. Atualmente, as obras de infraestrutura estão na altura de Quixadá.

O lote 4, que compreende o trecho entre os municípios de Acopiara e Piquet Carneiro, com 51 km, deve estar totalmente concluído até o início de 2026, enquanto o lote 5, entre Piquet Carneiro e Quixeramobim, deve ficar pronto entre março e abril, acrescentou.

"(A conclusão da obra) Fica para 2027. Temos recursos garantidos, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) libera progressivamente os valores à medida que a conclusão das etapas é comprovada", afirma.

Vale lembrar que, em junho, foi realizada a assinatura a ordem de serviço para o início da construção do lote 8 da ferrovia, com investimento de R$ 1 bilhão. Em sua extensão a obra construirá três pontes, dois viadutos e quatro passagens de nível.

A Sudene é uma das principais financiadoras da obra, por meio do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), administrado pela autarquia. O superintendente da Sudene, Francisco Alexandre, destaca que o ato representa a vontade política de governos para concluir uma obra estratégica para o Nordeste.

“Ela trará indústria, comércio, geração de renda e será uma importante alternativa logística para a Região e, em especial, para o Ceará. E é uma das principais obras de infraestrutura em andamento no País”, destacou.

No total, serão investidos R$ 7,4 bilhões do fundo regional na ferrovia até 2027 e mais R$ 800 milhões oriundos do antigo Finor. Já foram liberados R$ 5,6 bilhões desse montante. O diretor de Gestão de Fundos e Incentivos Fiscais da Sudene, Heitor Freire, ressaltou que o novo aporte financeiro do FDNE será realizado ainda neste mês.

(Colaborou Beatriz Cavalcante)

Lula diz que vai concluir a Ferrovia Transnordestina até o fim do seu mandato



Mais notícias de Economia

O tamanho e percurso da Transnordestina

Ao todo, estão sendo construídos 1.206 km entre Eliseu Martins (PI) e o Porto do Pecém (CE), passando por Salgueiro (PE).

É uma superestrutura que envolve 2,2 milhões de dormentes, 209 mil toneladas de trilhos, 3,2 milhões de metros cúbicos (m³) de brita, além de 186 mil m³ de terraplanagem, 231 obras de arte especiais e 65 km de bueiros, como detalha a TLSA.

Esses números tomam a dimensão devida quando se conhece o investimento. Até agora, segundo cálculos do Ministério dos Transportes (MT), foram aplicados mais de R$ 15 bilhões na chamada primeira fase da ferrovia, a qual compreende os trechos entre Paes Landim (PI) e Pecém (CE) - equivalente a 1.061 km do total.