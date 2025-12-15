Governo do Ceará prevê 25 processos de concurso público para 2026

Foto: Samuel Setubal ￼PREVISÃO de concursos para 2026 constam em proposta orçamentária

O Governo do Ceará incluiu, no Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) de 2026, a previsão de 25 ações voltadas à realização de concursos públicos ao longo do próximo ano.

As iniciativas contemplam diferentes áreas da administração estadual, entre elas a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap) e o Conselho Estadual de Educação (CEE).

Para o advogado, professor e doutor em Direito Constitucional, Gustavo Brígido, alguns dos focos mais relevantes dos concursos previstos para 2026 devem se concentrar nas áreas de educação e segurança pública.

Segundo ele, a demanda por novos servidores na segurança é constante, especialmente diante do cenário atual.

“Segurança pública está sempre na cota, com a possibilidade de novos concursos, especialmente pela crise em que o nosso Estado se encontra”, afirma.

O Ceará figura hoje entre os Estados mais perigosos do País. De acordo com a 19ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, o Estado ocupa o terceiro lugar no ranking dos mais violentos do Brasil.

Brígido também aponta que a abertura de concursos tem impacto direto na estrutura do funcionalismo. Ele lembra que o Ceará enfrenta o desafio de administrar um número elevado de servidores, mas pondera que essa realidade ainda é preferível a depender de uma máquina pública reduzida e sustentada por vínculos temporários.

“É melhor do que um Estado menor com vários terceirizados desempenhando funções muitas vezes sem a garantia e a segurança necessárias para tal exercício”, argumenta.

Embora o Ploa não detalhe número de vagas nem remunerações, estima-se que os projetos de seleção pública movimentem cerca de R$ 4,79 milhões em 2026, montante reservado para organização e execução dos certames.

Além disso, o documento prevê o repasse de R$ 10 mil para a Bolsa Formação de Concurso Público, destinada aos candidatos aprovados para o curso de formação.

O orçamento do Estado também separa aproximadamente R$ 361,7 milhões no grupo de despesa dos Encargos Gerais do Estado (EGE). Esse recurso é destinado ao “Reforço de Dotações de Pessoal decorrente de Concursos, Plano de Cargos e Acordos”, ou seja, ao pagamento da folha dos novos servidores que devem ser nomeados ao longo do ano.

Sobre o impacto dessas despesas, Gustavo explica que a realização de concursos segue o ciclo orçamentário, estruturado a partir do Plano Plurianual, que organiza as prioridades do Estado a longo prazo.

“Como está na previsão orçamentária e diante de outros gastos que o poder público tem, a pauta dos concursos não pesa como se imagina. Muitos servidores se aposentam, e a reposição é absolutamente necessária e normal”, afirma.

Entre os projetos específicos previstos, a Secretaria da Cultura (Secult) reservou recursos para a elaboração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), com foco em modelos de incentivo voltados à gestão e ao desenvolvimento estratégico de pessoas.

A ação se articula com as diretrizes do governo para valorização do serviço público, que incluem políticas de garantia de direitos, benefícios e assistência à saúde para servidores ativos, aposentados, pensionistas e seus dependentes.



Já o Secretário do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE), Alexandre Cialdini afirmou que, “A proposta de Lei Orçamentária, que está sendo encaminhada para a Assembleia Legislativa vai ser discutida logo mais com o Parlamento, contempla a realização de concurso para determinadas áreas”. Ele reforçou que o ano de 2026 é atípico por conta do período eleitoral.

“Como nós temos esse período restrito de 2026 em decorrência de um ano eleitoral, nós estamos avaliando quais são as prioridades que devemos fornecer para que o concurso fique dentro da margem governamental estabelecida”, ponderou.

Cialdini acrescenta que o governo já realizou 15 concursos públicos e nomeou 9.652 servidores entre 2023 e 2025. “É um número bastante significativo para que a gente possa fazer a renovação dos quadros. Nessa renovação dos quadros, a gente traz também a capacidade inovativa de novos servidores, que têm contribuído de forma muito significativa e diversa”, avaliou.

“Evidentemente que a área de segurança pública contemplou o maior contingente, mas nós temos tido a preocupação e o governador tem tido essa preocupação em renovar os quadros, em aparelhar os quadros com a aquisição de novos servidores, através do instrumento legal que é o concurso público”, concluiu Cialdini. (Colaborou Adriano Queiroz)



O mercado de cursinhos no Ceará

A divulgação dos novos processos seletivos também impulsiona o mercado de cursinhos, que ajusta sua oferta à procura crescente de quem busca ingressar no serviço público. Entre esses estudantes está Aline Muritiba, 39, técnica educacional que pretende concorrer ao cargo de pedagoga. Mesmo trabalhando em tempo integral, ela reorganiza a rotina para contornar as próprias dificuldades. "Me matriculei em um cursinho de português no Tiradentes. Lá sempre tem outras atividades, e sempre me inscrevo", afirma.

Segundo Gustavo Brígido, o efeito da publicação dos editais é imediato: "Gera maior ocupação nos cursinhos e repercute na realidade dos professores, da cantina, da rede de transporte. Movimenta a economia, sem dúvida."

O monitor e estudante Francisco da Rocha Barbosa, 34 anos, que frequenta o curso preparatório do Banco do Brasil e atua no cursinho Tiradentes, confirma a movimentação. "Quando a notícia do edital é mais divulgada, as pessoas que não estavam estudando ou estavam apenas online passam a buscar o presencial", explica. Ele reforça, no entanto, que o estudo pré-edital é cada vez mais indispensável.

As dificuldades aparecem justamente na manutenção da rotina de estudos. "É empolgante, mas a maioria desiste quando percebe que hoje exige muita dedicação, tanto pelo número reduzido de vagas em alguns concursos quanto pelo alto volume de concorrentes", comenta.

Ainda assim, Barbosa destaca os benefícios de atuar como monitor: "Estamos em contato direto com o professor e os demais alunos, ajudando na organização. E, além disso, não pagamos o curso", acrescenta. Tanto ele, como Aline afirmam que a motivação principal na procura de ser servidor público está na estabilidade.

Estimativas para 2026

> Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece)

> Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace)

> Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap)

> Procuradoria Geral do Estado (PGE)

> Fundação Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA)

> Secretaria do Esporte (Sesporte)

> Sistema de Segurança Pública

> Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP)

> Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGPCE)

> Conselho Estadual de Educação (CEE)

> Superintendência de Obras Hidráulicas (Sohidra)

> Secretaria da Cultura (Secult)

> Realização de Concurso Público (Geral)

> Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do Ceará (Nutec)

> Fundação Universidade Regional do Cariri (Urca)

> Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará (Cearaprev)

> Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH)

> Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece)

> Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece)

> Secretaria da Proteção Social (SPS)

> Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece)

> Secretaria das Cidades (SCidades)

> Secretaria da Educação (Seduc)

> Secretaria da Fazenda (Sefaz)

> Superintendência de Obras Públicas (SOP)