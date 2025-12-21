Foto: FERNANDA BARROS Fortaleza escolhida como cidade participante de projeto do BNDES em mobilidade urbana

Fortaleza foi a capital nordestina escolhida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para participar de um convênio com foco em mobilidade urbana. A intenção é desenvolver projeto de integração de modais de transporte urbano, com foco em ônibus (BRT) e veículo leve sobre trilhos (VLT).

Assinatura de um convênio de cooperação entre banco de fomento com Estado e Prefeitura deve ocorrer nas próximas semanas, adiantou ao O POVO o titular da Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra), Hélio Winston Leitão.

No último dia 17, reunião foi realizada na Seinfra com uma comitiva de técnicos do BNDES e presença de representantes da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

Conforme Hélio, a intenção é criar um pacto para a criação de um arranjo para integração total dos modais do transporte urbano de Fortaleza. Nesta iniciativa, seriam desenvolvidos projetos com garantia de financiamento do BNDES.

"Fortaleza foi escolhida dentre as demais capitais nordestinas para que o BNDES venha ajudar nesta cooperação técnica com estudos, com projetos e, no futuro, bancando com recursos. Nós já tivemos algumas reuniões e queremos fazer uma integração total", afirma.

Por enquanto, a iniciativa está na fase de estudos técnicos para posterior desenvolvimento de projetos caso receba aval das partes. Mas o secretário afirma que a assinatura do acordo elevaria o patamar de investimentos em mobilidade na capital cearense.

Hélio Winston Leitão, secretário da Infraestrutura do Ceará (SEINFRA) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Expansão da infraestrutura de transportes em andamento

Ele lembra que nos próximos anos uma série de entregas estão previstas, como a Linha Leste do metrô de Fortaleza (prevista para 2028), além de duas estações do VLT, no Aeroporto e no Castelão.

Sobre a estrutura do VLT no Aeroporto, o titular da Seinfra confirma o prazo de entrega para fevereiro. A capacidade de transporte diário é de 35 mil pessoas e, junto com a estrutura, será entregue um polo de lazer com praça de 18 mil m² que incluirá quadra de skate, quadra de beach tennis, quadra poliesportiva, areninha, anfiteatro e academia ao ar livre.

Sobre o projeto de construção do VLT do Castelão, diz que já teve a terraplanagem iniciada para a passagem de trilhos e dormentes na avenida Alberto Craveiro. A instalação da estação CEU será iniciada em janeiro, enquanto a estação final, ao lado do Castelão, será iniciada de três a quatro meses depois.

No início do trajeto, na avenida Carlos Jereissati, a estrutura elevada terá os primeiros pilares instalados no próximo mês.

O secretário também respondeu sobre os questionamentos sobre a retirada de vegetação do canteiro central da Alberto Craveiro e confirmou que 491 unidades foram suprimidas, mas há comprometimento de que 3.573 unidades sejam plantadas a partir de janeiro, no bairro Jangurussu.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 24-07-2025: Construção da linha Aeroporto-Castelão. Na foto, as obras e fachada do VLT Estação Aeroporto Crédito: FERNANDA BARROS

Hélio Winston também respondeu sobre as reclamações das condições operacionais das composições das Linhas Sul e Oeste. Segundo ele, há planos de investimentos para 2026 como para aquisições de trens novos ou na recuperação/reforma dos trens atuais.

"Oportunidades de mercado" devem ditar a forma como esse processo andará. "Eu já estou na caça (de oportunidades), e estou autorizado pelo governador a fazer um projeto para ele de aprimoramento do sistema metroviário e ferroviário", pontua.

Sistema metroferroviário do Ceará

84 quilômetros de trilhos já instalados, com projetos atingirá 100km

62 estações em operação, com projetos serão 71 estações

R$ 3,80 tarifa Linha Sul; R$ 1,00 na Linha Oeste e VLTs do Interior; gratuita na Linha Nordeste (VLT Parangaba-Mucuripe)

15,1 milhões de passageiros transportados no ano (até novembro)

Média de 1,3 milhão de passageiros por mês e de 57,4 mil por dia útil

Fonte: Seinfra/Governo do Ceará

