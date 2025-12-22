Lote de café com irregularidades chega ao Ceará e Mapa alerta os consumidores

No Ceará, um lote foi recolhido após fiscalização detectar impurezas e matérias estranhas acima do limite permitido por norma, o que levou à desclassificação.
De acordo com o Mapa, as irregularidades foram constatadas durante ações de fiscalização conduzidas pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, com análises realizadas pelos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária (LFDA).
Os laudos apontaram a presença de materiais que não fazem parte da composição regular do café, comprometendo a qualidade e a conformidade do produto.
Além do Ceará, a fiscalização atingiu marcas amplamente distribuídas em outros estados do País, como Terra da Gente, Terra da Gente Tradicional, Terra da Gente Extra Forte, Jalapão e Made in Brazil, com recolhimentos registrados em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Tocantins e São Paulo.
Em muitos casos, os produtos estavam à venda em grandes redes atacadistas e distribuidoras.
O Mapa reforça que o recolhimento dos lotes tem caráter preventivo, visando proteger o consumidor e assegurar o cumprimento dos padrões de identidade e qualidade exigidos pela legislação brasileira.
A pasta orienta que consumidores que tenham adquirido produtos pertencentes aos lotes desclassificados interrompam o consumo e entrem em contato com os estabelecimentos para orientações sobre troca ou devolução.
Lista das marcas desclassificadas
Q-DELÍCIA – Lote 2 (Q-Delícia)
UF: CE
Local de coleta: Super Lagoa (MWN Comercial de Alimentos Ltda.)
Irregularidade: Impurezas e matérias estranhas acima do permitido
Registro CGC/MAPA: Não
UF do embalador: ES
Empresa responsável: C. N. dos Anjos Café Nunes Zum ME – CNPJ 21.612.439/0001-45
TERRA DA GENTE – Lote 462492 (Terra da Gente)
Empresa responsável: Terra da Gente Indústria e Comércio de Café Ltda. – CNPJ 31.382.903/0001-08
UF do embalador: SP
Registro CGC/MAPA: Sim
Irregularidade: Impurezas e matérias estranhas acima do permitido
Local de coleta: Super Atacadista (Angeloni & Cia Ltda.)
UF: SC
TERRA DA GENTE – Lote 492491 (Terra da Gente)
Empresa responsável: Terra da Gente Indústria e Comércio de Café Ltda.
UF do embalador: SP
Registro CGC/MAPA: Sim
Irregularidade: Impurezas e matérias estranhas acima do permitido
Local de coleta: Komprão Koch Atacadista (Koch Hipermercado S.A.)
UF: SC
TERRA DA GENTE – Lote 092592 (Terra da Gente)
Empresa responsável: Terra da Gente Indústria e Comércio de Café Ltda.
UF do embalador: SP
Registro CGC/MAPA: Sim
Irregularidade: Impurezas e matérias estranhas acima do permitido
Local de coleta: Komprão Koch Atacadista (Koch Hipermercado S.A.)
UF: SC
TERRA DA GENTE – Lote 082591 (Terra da Gente)
Empresa responsável: Terra da Gente Indústria e Comércio de Café Ltda.
UF do embalador: SP
Registro CGC/MAPA: Sim
Irregularidade: Impurezas e matérias estranhas acima do permitido
Local de coleta: Komprão Koch Atacadista (Koch Hipermercado S.A.)
UF: SC
TERRA DA GENTE – TRADICIONAL – Lote 482492
Empresa responsável: Terra da Gente Indústria e Comércio de Café Ltda.
UF do embalador: SP
Registro CGC/MAPA: Sim
Irregularidade: Impurezas e matérias estranhas acima do permitido
Local de coleta: Stok Center (Comercial Zaffari Ltda.)
UF: RS
TERRA DA GENTE – TRADICIONAL – Lote 142592
Empresa responsável: Solveig Indústria e Comércio de Café Ltda.
UF do embalador: SP
Registro CGC/MAPA: Sim
Irregularidade: Impurezas e matérias estranhas acima do permitido
Local de coleta: Vargas Supermercados Ltda.
UF: SC
TERRA DA GENTE – TRADICIONAL – Lote 162592
Empresa responsável: Solveig Indústria e Comércio de Café Ltda.
UF do embalador: SP
Registro CGC/MAPA: Sim
Irregularidade: Impurezas e matérias estranhas acima do permitido
Local de coleta: Atacadão Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda.
UF: RS
TERRA DA GENTE – EXTRA FORTE – Lote 122591
Empresa responsável: Terra da Gente Indústria e Comércio de Café Ltda.
UF do embalador: SP
Registro CGC/MAPA: Sim
Irregularidade: Impurezas e matérias estranhas acima do permitido
Local de coleta: Stok Center (Comercial Zaffari Ltda.)
UF: RS
JALAPÃO – TRADICIONAL – Lote 4025
Empresa responsável: Jalapão Indústria, Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda. – CNPJ
28.159.057/0001-57
UF do embalador: TO
Registro CGC/MAPA: Sim
Irregularidade: Impurezas e matérias estranhas acima do permitido
Local de coleta: No próprio estabelecimento
UF: TO
JALAPÃO – EXTRA FORTE – Lote 4025
Empresa responsável: Jalapão Indústria, Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda.
UF do embalador: TO
Registro CGC/MAPA: Sim
Irregularidade: Impurezas e matérias estranhas acima do permitido
Local de coleta: No próprio estabelecimento
UF: TO
MADE IN BRAZIL – Lote 0812
Empresa responsável: MF Indústria Paulista de Café Ltda. – CNPJ 58.088.964/0001-13
UF do embalador: SP
Registro CGC/MAPA: Sim
Irregularidade: Impurezas e matérias estranhas acima do permitido
Local de coleta: Compra do poder público
UF: MT
MADE IN BRAZIL – Lote 5335
Empresa responsável: MF Indústria Paulista de Café Ltda.
UF do embalador: SP
Registro CGC/MAPA: Sim
Irregularidade: Impurezas e matérias estranhas acima do permitido
Local de coleta: Compra do poder público
UF: RS
