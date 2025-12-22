Lote de café com irregularidades chega ao Ceará e Mapa alerta os consumidores

Foto: O POVO Lote de café vendido no Ceará entrou na lista de produtos desclassificados

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) emitiu um alerta nacional após identificar irregularidades em lotes de café torrado comercializados em diferentes estados do País.

No Ceará, um lote foi recolhido após fiscalização detectar impurezas e matérias estranhas acima do limite permitido por norma, o que levou à desclassificação.

De acordo com o Mapa, as irregularidades foram constatadas durante ações de fiscalização conduzidas pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, com análises realizadas pelos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária (LFDA).

Os laudos apontaram a presença de materiais que não fazem parte da composição regular do café, comprometendo a qualidade e a conformidade do produto.

No Ceará, o lote 2 da marca Q-Delícia, embalado pela empresa C. N. dos Anjos Café Nunes Zum ME, com sede no Espírito Santo, foi identificado como irregular.

O produto foi recolhido no Super Lagoa, rede de supermercados que atua no Estado.

Segundo a tabela divulgada pelo Ministério, o café não possuía registro no Cadastro Geral de Classificação (CGC/Mapa) e apresentava níveis de impurezas acima do permitido.

Outros casos de café irregular no Brasil

Além do Ceará, a fiscalização atingiu marcas amplamente distribuídas em outros estados do País, como Terra da Gente, Terra da Gente Tradicional, Terra da Gente Extra Forte, Jalapão e Made in Brazil, com recolhimentos registrados em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Tocantins e São Paulo.

Em muitos casos, os produtos estavam à venda em grandes redes atacadistas e distribuidoras.

O Mapa reforça que o recolhimento dos lotes tem caráter preventivo, visando proteger o consumidor e assegurar o cumprimento dos padrões de identidade e qualidade exigidos pela legislação brasileira.

A pasta orienta que consumidores que tenham adquirido produtos pertencentes aos lotes desclassificados interrompam o consumo e entrem em contato com os estabelecimentos para orientações sobre troca ou devolução.

Lista das marcas desclassificadas

Q-DELÍCIA – Lote 2 (Q-Delícia)

UF: CE

Local de coleta: Super Lagoa (MWN Comercial de Alimentos Ltda.)



Irregularidade: Impurezas e matérias estranhas acima do permitido



Registro CGC/MAPA: Não



UF do embalador: ES

Empresa responsável: C. N. dos Anjos Café Nunes Zum ME – CNPJ 21.612.439/0001-45



TERRA DA GENTE – Lote 462492 (Terra da Gente)



Empresa responsável: Terra da Gente Indústria e Comércio de Café Ltda. – CNPJ 31.382.903/0001-08



UF do embalador: SP



Registro CGC/MAPA: Sim



Irregularidade: Impurezas e matérias estranhas acima do permitido



Local de coleta: Super Atacadista (Angeloni & Cia Ltda.)



UF: SC

TERRA DA GENTE – Lote 492491 (Terra da Gente)

Empresa responsável: Terra da Gente Indústria e Comércio de Café Ltda.



UF do embalador: SP



Registro CGC/MAPA: Sim



Irregularidade: Impurezas e matérias estranhas acima do permitido



Local de coleta: Komprão Koch Atacadista (Koch Hipermercado S.A.)



UF: SC



TERRA DA GENTE – Lote 092592 (Terra da Gente)

Empresa responsável: Terra da Gente Indústria e Comércio de Café Ltda.

UF do embalador: SP

Registro CGC/MAPA: Sim



Irregularidade: Impurezas e matérias estranhas acima do permitido



Local de coleta: Komprão Koch Atacadista (Koch Hipermercado S.A.)



UF: SC



TERRA DA GENTE – Lote 082591 (Terra da Gente)

Empresa responsável: Terra da Gente Indústria e Comércio de Café Ltda.

UF do embalador: SP

Registro CGC/MAPA: Sim

Irregularidade: Impurezas e matérias estranhas acima do permitido

Local de coleta: Komprão Koch Atacadista (Koch Hipermercado S.A.)

UF: SC

TERRA DA GENTE – TRADICIONAL – Lote 482492



Empresa responsável: Terra da Gente Indústria e Comércio de Café Ltda.



UF do embalador: SP



Registro CGC/MAPA: Sim



Irregularidade: Impurezas e matérias estranhas acima do permitido



Local de coleta: Stok Center (Comercial Zaffari Ltda.)

UF: RS

TERRA DA GENTE – TRADICIONAL – Lote 142592



Empresa responsável: Solveig Indústria e Comércio de Café Ltda.



UF do embalador: SP



Registro CGC/MAPA: Sim



Irregularidade: Impurezas e matérias estranhas acima do permitido



Local de coleta: Vargas Supermercados Ltda.



UF: SC

TERRA DA GENTE – TRADICIONAL – Lote 162592



Empresa responsável: Solveig Indústria e Comércio de Café Ltda.



UF do embalador: SP



Registro CGC/MAPA: Sim



Irregularidade: Impurezas e matérias estranhas acima do permitido



Local de coleta: Atacadão Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda.



UF: RS

TERRA DA GENTE – EXTRA FORTE – Lote 122591



Empresa responsável: Terra da Gente Indústria e Comércio de Café Ltda.



UF do embalador: SP



Registro CGC/MAPA: Sim



Irregularidade: Impurezas e matérias estranhas acima do permitido



Local de coleta: Stok Center (Comercial Zaffari Ltda.)



UF: RS

JALAPÃO – TRADICIONAL – Lote 4025



Empresa responsável: Jalapão Indústria, Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda. – CNPJ

28.159.057/0001-57



UF do embalador: TO



Registro CGC/MAPA: Sim



Irregularidade: Impurezas e matérias estranhas acima do permitido



Local de coleta: No próprio estabelecimento



UF: TO

JALAPÃO – EXTRA FORTE – Lote 4025



Empresa responsável: Jalapão Indústria, Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda.



UF do embalador: TO



Registro CGC/MAPA: Sim



Irregularidade: Impurezas e matérias estranhas acima do permitido



Local de coleta: No próprio estabelecimento



UF: TO

MADE IN BRAZIL – Lote 0812



Empresa responsável: MF Indústria Paulista de Café Ltda. – CNPJ 58.088.964/0001-13



UF do embalador: SP



Registro CGC/MAPA: Sim



Irregularidade: Impurezas e matérias estranhas acima do permitido



Local de coleta: Compra do poder público



UF: MT

MADE IN BRAZIL – Lote 5335



Empresa responsável: MF Indústria Paulista de Café Ltda.



UF do embalador: SP



Registro CGC/MAPA: Sim



Irregularidade: Impurezas e matérias estranhas acima do permitido



Local de coleta: Compra do poder público



UF: RS

