Preço médio do gás de cozinha dispara e sobe R$ 7,61 em uma semana no Ceará

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil ￼PRODUTO passa por fase de ajuste de mercado, segundo especialista

O preço médio do gás liquefeito de petróleo (GLP ou gás de cozinha) vendido no Ceará disparou na última semana, com alta de 7%, conforme dados do levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Com isso, o valor médio do botijão de 13 kg passou de R$ 107,99 para R$ 115,60 no período. O valor mais em conta pode ser encontrado em Caucaia, onde o botijão é comercializado a até R$ 100, e o mais caro é encontrado em Fortaleza, onde pode custar R$ 133 por botijão.

Para o consultor nas áreas de petróleo e energia, Bruno Iughetti, “essa alta não é apropriada nem cabível porque não houve nenhuma ação da Petrobras, seja nas importações ou na governança da produção brasileira de gás, que justifique isso. O gás continua tendo um preço que está dentro da paridade internacional. Portanto, esses 7% devem ser atribuídos a um ajuste de mercado”. Ele também descartou qualquer relação da alta com o período natalino.

A segunda maior alta foi registrada no preço do diesel S10, o mais utilizado no Brasil, que subiu 1% em uma semana, passando de R$ 5,84 para R$ 5,90. O valor mais em conta pode ser encontrado nos municípios de Fortaleza, onde o litro é comercializado a até R$ 5,54 e o mais caro é encontrado em Iguatu, onde chega a R$ 6,70 o litro. Por outro lado, o diesel comum (B S500) teve queda de 0,1%, caindo de R$ 6,19 para R$ 6,18, no espaço de uma semana.

Já a maior queda de preços na última semana, por exemplo, foi do etanol hidratado, de 0,6%, cujo preço médio do litro baixou de R$ 4,57 para R$ 4,54, conforme a ANP. O município com preços mais em conta é Fortaleza , onde o litro do etanol pode ser encontrado a até R$ 4,20 . Já os consumidores de Itapipoca pagam até R$ 5,62 por litro do produto.

Apesar disso, no Ceará, o etanol ainda está custando 73,8% em relação ao preço médio da gasolina comum. Especialistas consideram que abastecer com o biocombustível é mais competitivo em relação ao derivado do petróleo quando essa proporção for igual ou inferior a 70%, embora isso possa variar a depender do veículo em que o produto for utilizado.

Nesse sentido, Iughetti ressaltou que “o etanol tem apresentado uma baixa nos preços praticados no mercado, não obstante o aumento nas usinas, na casa de 1%. É um percentual pequeno, mas mostrou uma tendência de alta. Portanto, essa queda no mercado tem muito a ver também com o ajuste de mercado,”.

Gasolina e GNV

A gasolina comum teve ligeira alta de 0,1%, subindo de R$ 6,14 para R$ 6,15, em média por litro. O valor mais em conta pode ser encontrado em Quixadá, onde é comercializada a até R$ 5,64 por litro. Já o consumidor de Itapipoca pode pagar até R$ 6,65 por litro.

Por sua vez, a gasolina aditivada teve uma alta maior, de 0,4%, custando em média R$ 6,32, o litro, ante R$ 6,29, registrado na semana anterior.

Por fim, o gás natural veicular (GNV), teve queda de 0,5%, passando de R$ 5,15, o metro cúbico (m³) para R$ 5,12.



