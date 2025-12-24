Fecomércio confirma parceria para possível gestão de Mercado dos Pinhões e São Sebastião

Foto: FCO FONTENELE ￼MERCADO dos Pinhões é um dos principais polos culturais de Fortaleza

O Sistema Fecomércio confirmou em nota que estabeleceu parceria para estudo e análise de futura gestão compartilhada de equipamentos municipais como o Mercado dos Pinhões e o Mercado São Sebastião.

De acordo com o informe, o processo encontra-se em fase inicial, com a realização de levantamentos técnicos.

“Desde 2021, o Sistema Fecomércio Ceará tem como uma de suas diretrizes estratégicas o fortalecimento de parcerias com o poder público municipal, estadual e federal, com foco na modernização de estruturas, na ampliação de serviços à população e na promoção do desenvolvimento econômico, social, cultural e turístico dos territórios”, ressalta o comunicado.

O informe destaca que desde esse período foram estabelecidas parcerias em diferentes regiões do Ceará.

“Entre elas, podemos destacar a implantação da Escola de Gastronomia e Hotelaria no entorno da Estação das Artes, em parceria com o Governo do Estado, reunindo estruturas voltadas à formação profissional em áreas estratégicas para o turismo e a economia criativa”, cita a nota.

A entidade segue exemplificando parcerias já mantidas, tais como a com a Prefeitura de Maracanaú, na gestão de um Restaurante Popular e outra em Viçosa do Ceará, onde aconteceu a cessão de um restaurante pelo governo municipal daquela cidade. Em Fortaleza, a Fecomércio destaca a entrega em dezembro deste ano de um novo Restaurante Popular, em parceria com a Prefeitura e com a União.

“Com capacidade para ofertar até 2.000 refeições diárias, o Restaurante Popular é destinado prioritariamente a pessoas em situação de vulnerabilidade social atendidas pelos programas da Prefeitura de Fortaleza. O espaço conta com refeitório para até 180 pessoas, áreas administrativas e um salão de beleza do Senac”, detalha o informe.

Voltando a falar sobre a parceria para possível gestão de mercados públicos na Capital, a Fecomércio afirma no comunicado que prevê apresentar os projetos de médio e longo prazo ainda no primeiro trimestre de 2026. Esses estudos devem contemplar a modernização das estruturas, além da ampliação das opções de entretenimento, cultura, lazer e a integração com o entorno.

“O Sistema Fecomércio ressalta que todas as propostas serão construídas em diálogo permanente com os permissionários, reconhecendo sua importância para o funcionamento dos equipamentos. As adequações e melhorias necessárias serão realizadas de forma conjunta, sempre avaliadas e chanceladas pelo poder público municipal”, pontua a entidade na nota.

“As ações previstas incluem, ainda, programas de qualificação e capacitação profissional desenvolvidos pelo Sesc e pelo Senac, com apoio de parceiros do Sistema S, como o Sebrae, ampliando oportunidades, fortalecendo os negócios locais e tornando os espaços mais atrativos para a população e para os turistas”, conclui a Fecomércio.

O POVO solicitou a confirmação da parceria também à Prefeitura e aguarda retorno, que será atualizado tão logo seja recebido.



