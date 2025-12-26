Após fluxo de Natal, shoppings apostam em alta de até 15% nas vendas

Foto: FÁBIO LIMA ￼COMPRAS de última hora do Natal movimentam o comércio

Após o fluxo para o Natal em 24 de dezembro, com volume intenso de clientes sobretudo para comprar roupas ou presentes para participar de festas, representantes de shoppings da Cidade consultados pelo O POVO estimam que o balanço do período será de alta nas vendas entre 5% e 15% no período.

Neste contexto, as compras de última hora tiveram papel preponderante. A reportagem percorreu centros comerciais de grande fluxo em Fortaleza e lojistas destacaram o movimento abaixo da média até antes do dia 20. Desde então, subiu sobremaneira.

Wellington Oliveira, superintendente do Shopping Iguatemi Bosque, afirma que, para o período de Natal, a expectativa de crescimento de clientes é de aproximadamente 10%. Já em relação às vendas, a perspectiva é evoluir em 15% ante igual período do ano passado.

Foto: FÁBIO LIMA Compras de natal de última hora no Shopping Iguatemi

Já no Centro Fashion, o superintendente Charles Santiago destaca que, até o dia 23 de dezembro, cerca de meio milhão de pessoas já passaram pelos estabelecimentos do shopping popular de varejo e atacado.

Até o fim do ano, Charles espera que o número cresça de maneira acelerada e alcance 700 mil clientes, impulsionado pelas compras de última hora, tanto do Natal quanto do Réveillon. O ticket médio do período chega a R$ 700.

Em termo de vendas, o Centro Fashion apresentou até o momento crescimento de 8% em relação ao ano passado. "Havia uma tendência mais pessimista há algumas semanas, mas nas duas últimas semanas o cenário se mostrou mais favorável e os lojistas estão bem satisfeitos".

Foto: FÁBIO LIMA Charles Santiago, superintendente do Centro Fashion

Para atender a alta na demanda, o centro comercial está funcionando aos domingos, de 9h às 16h. E nos dias 24 e 31 terá horário especial, das 9h às 18h.

Outro corredor comercial de grande movimentação, o North Shopping Fortaleza projeta crescimento médio de 5% no faturamento no trimestre, principalmente por conta do período do Natal.

A gerente de Marketing do North Shopping Fortaleza, Jordana Vidal, revela que o fluxo de clientes teve um crescimento de aproximadamente 6% no atual período, o que fez o ticket médio das vendas chegar a R$ 500.

Aliar promoções e campanhas de fim de ano tem sido a estratégia. "No que diz respeito à operação, o shopping encerra o período com uma taxa de ocupação de 97,48%, mantendo um mix de lojas sólido e competitivo".

Foto: FÁBIO LIMA Descontos em produtos no Natal

Clientes escolhem a manhã deste dia 24 para evitar lotações

Apesar do movimento intenso durante todo o dia 24 de dezembro, os consumidores que escolheram as primeiras horas do dia para concluírem suas compras de Natal encontraram corredores mais vagos nos principais centros comerciais de Fortaleza.

A bancária Joice Oliveira de Araújo, 43, é um exemplo. Como típica brasileira, deixou as compras para última hora e conversou com O POVO portando uma série de sacolas de presentes - para a mãe, o sobrinho, a amiga anfitriã da festa de Natal e até para o ex-namorado.

"Vamos passar o Natal com amigos. Aí tem que comprar uma lembrancinha para cada um!", afirma.

Foto: FÁBIO LIMA Joice Oliveira, bancária, deixou para comprar presentes de Natal na última hora

Já a fisioterapeuta Sarah Rodrigues, 20, ressalta que a rotina de trabalho não permitiu a ida ao shopping mais cedo. Neste dia 24, a estratégia foi chegar logo na abertura do centro comercial para garantir uma experiência mais confortável.

"Eu soube que aqui costuma lotar quando vai chegando perto de meio-dia. Então a estratégia foi vir mais cedo. Inclusive, estou achando até um pouco mais vago do que geralmente a gente espera", destaca.

Sobre os preços, Sarah diz que precisa procurar um pouquinho mais, mas que estava "gostando bastante das opções".

Foto: FÁBIO LIMA Sarah Rebouças Rodrigues, fisioterapeuta, conta as estratégias para fugir da lotação nas compras de última hora antes do Natal

Lojistas satisfeitos com movimento intenso próximo ao Natal

Do ponto de vista dos lojistas, o período das compras de véspera de Natal tem "salvado" o mês de dezembro.

Conceição Vieira, proprietária da loja Sandon Parfum, mantinha alta expectativa de vendas de produtos de perfumaria para as festas de trocas de presentes, mas os negócios ficaram aquém durante todo o mês.

Ela chegou a consultar colegas lojistas de diversas praças de vendas que tiveram a mesma observação. No entanto, a partir do dia 20 de dezembro, a demanda aumentou e "salvou" o mês.

Foto: FÁBIO LIMA Conceição Vieira diz que as vendas vieram animar na metade final deste mês

"Estou aqui (no Centro Fashion) desde 2017 e me surpreendi - porque as vendas demoraram para engrenar. As pessoas estão procurando economizar e a partir da segunda quinzena passou a melhorar, acho que por conta da liberação da 2ª parcela do 13º salário", diz.

As vendas no setor de roupas, entretanto, seguem aquecidas. Isaías Monteiro, proprietário da Use.Rad, destaca que as vendas nos primeiros 24 dias do mês já superaram o montante de dezembro de 2024 inteiro.

Ele destaca que, nos últimos dias, o cliente tem sido menos indeciso, escolhendo rápido, "sem perder muito tempo" com perguntas ou provadores e só se certificando se a loja aceita trocar para o período após o Natal.

Foto: FÁBIO LIMA Isaias Monteiro, celebra as vendas no período natalino

A estratégia de fidelização da loja tem sido a manutenção dos preços em níveis parecidos com o ano passado, apesar de aumento nos custos de produção, destaca Isaías.

"Seguramos os preços. Alguns clientes que vieram comprar no ano passado até notaram. Estamos sempre trabalhando essa situação, vendendo produtos de qualidade abaixo de R$ 100 para ajudar a não estourar o orçamento e isso acaba fidelizando", destaca.

