Sindicato dos Aeronautas convoca greve às vésperas da virada de ano
Sindicato dos Aeronautas convoca greve às vésperas da virada de ano

Os profissionais irão decidir se entrarão de greve ou não, em uma assembleia-geral extraordinária, nesta segunda-feira, 29
Foto: JÚLIO CAESAR Imagem de apoio ilustrativo. Os profissionais irão decidir ase entrarão de greve ou não, em uma assembleia-geral extraordinária

O Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) anunciou estado de greve a partir da segunda-feira, 29 de dezembro, com risco de afetar voos no País às vésperas da virada de ano.

A categoria inclui aqueles que trabalham diretamente a bordo de aeronaves, como pilotos, comissários e mecânicos de voo.

Os profissionais foram convocados e vão decidir definitivamente, em uma assembleia-geral extraordinária. O edital de convocação foi publicado pela SNA na segunda-feira, 22.

A ação será realizada às 9h30min horas em primeira convocação e às 10h em segunda e última convocação, na sede do SNA, em São Paulo (SP).

Profissionais da aviação reivindicam melhores condições de trabalho

O estado de greve foi anunciado desde que pilotos e comissários rejeitaram, em votação, a proposta de algumas das companhias aéreas para renovação da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), mediada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Segundo o SNA, pelo menos 49,31% votaram contra a proposta patronal, outros 49,25% foram favoráveis, e 1,44% se abstiveram. A negociação e a possibilidade de greve envolvem apenas as companhias Azul e Gol.

Em relação à Latam, os pilotos e comissários aprovaram, em votação nos dias 11 e 12 de dezembro, as propostas de acordo coletivo apresentadas pela empresa e, por isso, não há risco de paralisação.

Dentre as reivindicações, estão: recomposição salarial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) mais 3%; reajuste do vale-alimentação pelo INPC mais R$ 105; previdência privada; aumento das diárias internacionais — US$ 4 para América do Sul, EUA e América Central; e o pagamento em dobro da hora noturna.

Os profissionais da aviação também apontam o combate à fadiga como pauta prioritária, tema relacionado à saúde dos tripulantes e à segurança operacional.

“Eu conto com vocês para uma assembleia lotada. É nela que mostramos, desde o primeiro momento, o quão preparados e unidos estamos para sustentar a decisão. Este é um momento que exige maturidade e habilidade de todos. Ficar parado não é uma opção. Se a categoria não se move, outros decidirão por ela”, diz um trecho do vídeo de convocação.

Confira o vídeo na íntegra

 

