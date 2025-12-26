Sindicato dos Aeronautas convoca greve às vésperas da virada de ano

Foto: JÚLIO CAESAR Imagem de apoio ilustrativo. Os profissionais irão decidir ase entrarão de greve ou não, em uma assembleia-geral extraordinária

O Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) anunciou estado de greve a partir da segunda-feira, 29 de dezembro, com risco de afetar voos no País às vésperas da virada de ano.

A categoria inclui aqueles que trabalham diretamente a bordo de aeronaves, como pilotos, comissários e mecânicos de voo.

Os profissionais foram convocados e vão decidir definitivamente, em uma assembleia-geral extraordinária. O edital de convocação foi publicado pela SNA na segunda-feira, 22.

A ação será realizada às 9h30min horas em primeira convocação e às 10h em segunda e última convocação, na sede do SNA, em São Paulo (SP).

Profissionais da aviação reivindicam melhores condições de trabalho

O estado de greve foi anunciado desde que pilotos e comissários rejeitaram, em votação, a proposta de algumas das companhias aéreas para renovação da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), mediada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Segundo o SNA, pelo menos 49,31% votaram contra a proposta patronal, outros 49,25% foram favoráveis, e 1,44% se abstiveram. A negociação e a possibilidade de greve envolvem apenas as companhias Azul e Gol.

Em relação à Latam, os pilotos e comissários aprovaram, em votação nos dias 11 e 12 de dezembro, as propostas de acordo coletivo apresentadas pela empresa e, por isso, não há risco de paralisação.

Dentre as reivindicações, estão: recomposição salarial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) mais 3%; reajuste do vale-alimentação pelo INPC mais R$ 105; previdência privada; aumento das diárias internacionais — US$ 4 para América do Sul, EUA e América Central; e o pagamento em dobro da hora noturna.

Os profissionais da aviação também apontam o combate à fadiga como pauta prioritária, tema relacionado à saúde dos tripulantes e à segurança operacional.

“Eu conto com vocês para uma assembleia lotada. É nela que mostramos, desde o primeiro momento, o quão preparados e unidos estamos para sustentar a decisão. Este é um momento que exige maturidade e habilidade de todos. Ficar parado não é uma opção. Se a categoria não se move, outros decidirão por ela”, diz um trecho do vídeo de convocação.

