Com R$ 21,99 bi até novembro, arrecadação do Ceará deve bater recorde

Arrecadação de impostos no Ceará deve bater recorde em 2025, espera Sefaz

A arrecadação de impostos ao Tesouro Estadual já superou a marca de R$ 21,99 bilhões entre janeiro e novembro deste ano. De acordo com o titular da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz), Fabrízio Gomes, a expectativa é fechar com número superior ao ano passado.

Em 2024, o Ceará arrecadou R$ 22,54 bilhões, no que foi a melhor marca da história.

Nos primeiros 11 meses do ano, o tributo que mais contribuiu com a receita foi o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), com mais de R$ 19,47 bilhões.

Depois vêm os valores obtidos com o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor (IPVA), de R$ 2,10 bilhões, com o Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens ou Direitos (ITCD), de R$ 222 milhões, além de R$ 194,9 milhões oriundos de taxas e outras fontes.

Ao O POVO, Fabrízio revela que, até essa altura do ano, a arrecadação do Estado cresceu cerca de 7%, o que, segundo ele, coloca o fisco cearense em uma posição de destaque em relação aos demais estados, que estão observando redução das receitas por conta de desaceleração econômica.

O titular da Sefaz destaca o papel que os incentivos fiscais têm neste processo, permitindo a atração e a ampliação de negócios em setores estratégicos, “estimulando a economia de forma direta”.

O titular da Sefaz-CE,Fabrízio Gomes, diz que o objetivo do Refis é estimular a economia, preservar empregos e fortalecer a arrecadação estadual.

Fabrízio celebra que esse conjunto de fatores tem “produzido uma economia cearense saudável”, com maior atividade, geração de emprego e renda e crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).

“A arrecadação no estado do Ceará, de janeiro a novembro, tem crescido algo em torno de 7%. Ainda estamos fechando alguns números, pois eles são contabilizados até o fim do ano. Mas quando comparamos com outros estados, o Ceará tem crescido também acima da média no quesito arrecadação”, destaca.

PIB do Ceará acumula crescimento de 2,9% em 2025

Sobre o cenário para 2026, Fabrízio aponta que o alto patamar de taxa básica de juros (Selic) é o principal desafio.

“É necessário que o Banco Central comece uma política de redução da taxa de juros. Por mais que a economia cearense seja resiliente, é preciso que o custo do capital seja menor para o contribuinte e para o empresário que deseja continuar investindo”, enfatiza.

Foto: Secretaria da Fazenda Na imagem, o prédio da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz)

Em meio aos desafios, o titular da Sefaz crava que a postura do Governo do Estado deve continuar em prol de uma política econômica e fiscal equilibrada e sustentável, para que a gestão possa continuar a realizar investimentos.

“Já contabilizamos até agora um investimento superior a R$ 4,8 bilhões. Isso mostra toda a solidez fiscal do Estado, o equilíbrio de suas receitas e despesas. Mas queremos avançar e precisamos de um setor privado com dinamismo”.

Arrecadação total do estado do Ceará - Série histórica recente

2021: R$ 17,70 bilhões

2022: R$ 18,94 bilhões

2023: R$ 19,29 bilhões

2024: R$ 22,54 bilhões

2025*: R$ 21,99 bilhões

*Janeiro a novembro

Fonte: Sefaz/Governo do Estado

