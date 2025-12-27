Em alta, taxa média de juros para operações de pessoas físicas foi de 37% ao ano, diz BC

Foto: Reprodução/Freepik Nível de taxa de juros em alta para o crédito para as famílias

A taxa média de juros das novas operações de crédito concedidas às pessoas físicas foi de 37% ao ano (a.a.), aponta o Banco Central (BC). O volume é superior à média de 31,9%, que leva em consideração o custo do crédito às empresas, que foi de 20,6% a.a.

Os juros cobrados por bancos em operações com recursos livres, um dos tipos de modalidade de crédito disponível no mercado, chegaram a 46,7% a.a. em novembro, o maior patamar desde abril de 2017.

Os dados fazem parte das Estatísticas Monetárias de Crédito, divulgadas pelo BC com informações consolidadas até novembro.

Vale lembrar que o Banco Central tem mantido a taxa básica de juros (Selic) estacionada em 15% ao ano, nível mais elevado em quase 20 anos.

Neste contexto, o peso dos juros nas operações tem subido no País. No crédito às famílias aumentou 4,1 pontos percentuais (p.p.) em 12 meses.

Entre os destaques negativos ao consumidor, as linhas de crédito mais caras seguem sendo o rotativo do cartão de crédito e o cheque especial, que cobraram no mês passado incríveis 440,5% a.a. e 141,7% a.a. de juros, respectivamente.

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO Volume de crédito às pessoas físicas em crescimento

Ainda que a taxa de juros reais das operações estejam em alta, o volume de crédito tomado pelas pessoas físicas segue em alta no País.

Dentre as modalidades de maior destaque está o crédito livre, que avançou 12,4% em 12 meses, impulsionado principalmente pelo crédito pessoal, aquisição de veículos e cartão de crédito à vista.

Isso permitiu que o volume de crédito direcionado às famílias tivesse salto de R$ 1,9 trilhão somente em novembro, o que representa uma alta de 9,4% em um ano.

Do ponto de vista dos CNPJs, o crédito livre para empresas somou R$ 1,6 trilhão no mês, queda de 0,1% em relação a outubro e elevação de 1,4% em 12 meses. A influência sobre o resultado é fruto de operações de antecipação de faturas de cartão (+7,2%).

Ainda conforme os dados do BC, o estoque de crédito no sistema financeiro nacional acumulado em novembro chegou a R$ 7 trilhões, com avanços de 0,3% no crédito às pessoas jurídicas e de 1,2% no crédito às pessoas físicas. Em 12 meses, o estoque geral de crédito às famílias avançou 11,3%.

Mais notícias de Economia