Enel CE passa a adotar novo modelo de conta de energia a partir de janeiro

A Enel Distribuição Ceará começará a enviar, a partir do dia 3 de janeiro, um novo modelo de conta de energia para os clientes de sua área de concessão no Estado.
A mudança foi desenvolvida com base em pesquisas de opinião e visa facilitar a leitura e o entendimento das informações mais importantes da fatura.
A nova diagramação reorganiza os dados, priorizando, conforme a empresa, o que os consumidores consideram mais relevante.
As informações essenciais passam a ocupar a parte superior da conta, como avisos de atraso no pagamento, possibilidade de corte no fornecimento e outros comunicados de interesse do cliente.
Segundo a distribuidora, a principal motivação da mudança é permitir que o consumidor encontre rapidamente os dados que mais importam.
Um exemplo é o aviso de conta vencida: antes localizado na parte inferior da fatura, o alerta agora aparece em destaque no topo do documento, após indicação dos próprios clientes durante a pesquisa.
O processo de reformulação envolveu entrevistas com consumidores, convidados a ordenar as informações da fatura conforme o grau de importância, além da realização de workshops com estagiários, atendentes de lojas e call center, conselhos de consumidores e colaboradores da Enel.
Entre as principais mudanças do novo modelo estão:
A nova conta também mantém o QR Code para pagamento via Pix. Os demais meios de pagamento continuam disponíveis, como débito automático, internet banking, agências bancárias, postos autorizados, caixas eletrônicos e casas lotéricas.
A Enel informou que os clientes serão comunicados sobre a mudança por meio de redes sociais, banner no site da empresa, materiais nas lojas físicas, além de e-mail marketing, WhatsApp e SMS.
Em janeiro, o novo modelo será entregue em versão impressa durante a visita mensal do leiturista.
A distribuidora planeja, futuramente, disponibilizar o novo arranjo também na versão digital enviada por e-mail.
Informações tradicionais da fatura, como impostos, custos de geração e distribuição de energia, continuam presentes no campo “Resumo da sua conta”.