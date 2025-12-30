Enel CE passa a adotar novo modelo de conta de energia a partir de janeiro

Foto: Reprodução / Enel Distribuição Ceará ￼NOVO modelo da conta de energia Enel com maior destaque para o valor total a pagar, uso de letras maiores, facilitando a leitura, e outras mudanças

A Enel Distribuição Ceará começará a enviar, a partir do dia 3 de janeiro, um novo modelo de conta de energia para os clientes de sua área de concessão no Estado.

A mudança foi desenvolvida com base em pesquisas de opinião e visa facilitar a leitura e o entendimento das informações mais importantes da fatura.

A nova diagramação reorganiza os dados, priorizando, conforme a empresa, o que os consumidores consideram mais relevante.

As informações essenciais passam a ocupar a parte superior da conta, como avisos de atraso no pagamento, possibilidade de corte no fornecimento e outros comunicados de interesse do cliente.

Motivos para a mudança

Segundo a distribuidora, a principal motivação da mudança é permitir que o consumidor encontre rapidamente os dados que mais importam.

Um exemplo é o aviso de conta vencida: antes localizado na parte inferior da fatura, o alerta agora aparece em destaque no topo do documento, após indicação dos próprios clientes durante a pesquisa.

O processo de reformulação envolveu entrevistas com consumidores, convidados a ordenar as informações da fatura conforme o grau de importância, além da realização de workshops com estagiários, atendentes de lojas e call center, conselhos de consumidores e colaboradores da Enel.

Entre as principais mudanças do novo modelo estão:



Maior destaque para o valor total a pagar



Destaque para o consumo mensal em kWh



Uso de letras maiores, facilitando a leitura



Informação clara sobre a forma de faturamento (leitura real, média ou mínimo)



Indicação do canal de atendimento para parcelamento de débitos já no aviso de conta vencida



Organização visual que torna a fatura mais intuitiva

A nova conta também mantém o QR Code para pagamento via Pix. Os demais meios de pagamento continuam disponíveis, como débito automático, internet banking, agências bancárias, postos autorizados, caixas eletrônicos e casas lotéricas.

Saiba mais sobre a nova diagramação

A Enel informou que os clientes serão comunicados sobre a mudança por meio de redes sociais, banner no site da empresa, materiais nas lojas físicas, além de e-mail marketing, WhatsApp e SMS.

Em janeiro, o novo modelo será entregue em versão impressa durante a visita mensal do leiturista.

A distribuidora planeja, futuramente, disponibilizar o novo arranjo também na versão digital enviada por e-mail.

Informações tradicionais da fatura, como impostos, custos de geração e distribuição de energia, continuam presentes no campo “Resumo da sua conta”.



