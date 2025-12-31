Ceará tem terceiro maior saldo de empregos formais do Nordeste em novembro

Foto: FABIO LIMA ￼SETOR de serviços liderou o saldo de empregos em novembro

O Ceará teve o terceiro maior saldo de empregos formais do Nordeste em novembro deste ano, o que representa um total de 5.874 novos postos de trabalho com carteira assinada.

O Estado ficou atrás apenas de Pernambuco, com 8.996, e da Bahia com 8.763.

Esse número é resultado de um total de 51.158 admissões e 45.284 desligamentos registrados no último mês.

O total de novos empregos formais verificado em novembro deste ano é 55,9% maior que o registrado no mês imediatamente anterior, quando ficou em 3.767 novos postos de trabalho com carteira assinada, e 30,3% maior que o verificado em novembro do ano passado, quando esse saldo ficou em 4.507 novos postos.

No acumulado do ano, o Ceará gerou 60.298 novos empregos formais, apresentando uma pequena retração de 3,6% em relação ao período de janeiro a novembro de 2024, quando esse número foi de 62.567.

O saldo entre janeiro e novembro deste ano é resultado de 630.806 admissões ante 570.517 desligamentos. Voltando a falar dos dados de novembro, entre os municípios, Fortaleza liderou novamente, com 2.799 novas vagas com carteira assinada, ou cerca de 47,6% do saldo total.

Dois setores puxaram o bom resultado de novembro, enquanto os demais tiveram perdas de postos de trabalho. O setor de serviços teve um saldo de 3.633 empregos formais. Já o comércio vem logo em seguida, com 3.167 novos postos formais de trabalho. Por outro lado, o setor da agropecuária ficou quase estagnado, com a perda de 26 vagas com carteira assinada. Já a indústria teve perda mais expressiva, de 397 postos e a construção liderou negativamente com 503 vagas formais perdidas.

Em suas redes sociais, o governador Elmano de Freitas comemorou os números do mês de novembro e do ano de 2025, destacando ainda que já são mais de 167 mil novos postos de trabalho criados em sua gestão, iniciada em janeiro de 2023. “O trabalho não para, com a missão de continuar atraindo mais empresas e fortalecendo as já instaladas em nosso estado para impulsionar a nossa economia e gerar ainda mais oportunidades para o povo cearense”, exaltou.

Por sua vez, o secretário do Trabalho, Vladyson Viana, destacou que no mês de novembro, especialmente, há uma grande participação do setor do comércio na composição dos números de geração de empregos. “O setor de serviços se mantém durante todo o ano como um grande gerador de empregos, mas o comércio se destacou bastante, principalmente na geração de postos de trabalho nas grandes cidades das regiões Metropolitanas de Fortaleza e do Cariri”, exemplificou.

Por falar em comércio, o presidente da Câmara de Dirigente Lojistas (CDL) de Fortaleza, Maurício Filizola, ressaltou que “geralmente, nos meses de novembro e dezembro, há uma aceleração na contratação, até mesmo por conta do período. Isso já é algo que acontece ao longo dos anos. E até mesmo existia, por parte de alguns setores, também uma dificuldade de encontrar profissionais”.

Já falando no setor de serviços, o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará (Abrasel-CE), Taiene Righetto, enfatiza que o setor é o que mais puxa a geração de emprego no Brasil.

“São fundamentalmente micro e pequenos empreendedores e nesse setor destaca-se, sim, o setor de bares e restaurantes que é o que mais gera emprego com certeza no nosso país, só no Ceará são 250 mil postos de trabalho com carteira assinada”, pontua.



Brasil

O Brasil gerou 85.864 postos de trabalho no mês de novembro. Já no acumulado do ano foi verificado um saldo positivo de 1.895.130 postos de trabalho