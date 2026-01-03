Animais foram trazidos durante as invasões portuguesas no Brasil

O ornitólogo Luiz Gonzaga, professor do Curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará (Uece), explica que os pombos não são nativos do Brasil. "Eles vieram da Europa, onde muita gente criava pombos-correio para levar correspondências de um lugar a outro, presas nas patas", afirma.

Segundo ele, a chegada dessas aves ao País ocorreu no começo do século XX, quando famílias portuguesas passaram a trazer pombos como animais domésticos. "Com o tempo, eles foram soltos nos quintais das casas e começaram a dominar os locais onde estavam", diz.

Na Europa, eles fazem ninhos em locais altos e as edificações brasileiras reproduzem esse ambiente. Buracos de ar-condicionado, parapeitos e pequenas varandas oferecem abrigo seguro contra a chuva.

Muito sociáveis e oportunistas, os pombos também se alimentam de restos descartados por humanos, além de grãos no chão.