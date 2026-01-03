Dez cidades têm 73% dos empregos gerados no Ceará em 2025

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil ￼ESTADO tem saldo positivo na geração de emprego com carteira assinada entre janeiro e novembro de 2025

Apenas dez municípios são responsáveis por 73,42% dos 60.289 empregos com carteira assinada gerados no Ceará entre janeiro e novembro de 2025, segundo apontam os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Na lista, estão cidades da Região Metropolitana de Fortaleza e do Interior. Para o secretário estadual Vladson Viana (Emprego e Trabalho), a concentração em grandes polos metropolitanos, seja a Capital ou outras cidades, sempre deve existir, mas o governo cearense mira estratégias para descentralizar a geração de empregos.

“Fazemos isso com incentivos fiscais na instalação de uma usina solar, a projetos do Minha Casa Minha Vida ou algum novo polo industrial”, citou em entrevista ao O POVO.

Os números foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego dia 30 de dezembro do ano passado e correspondem aos saldos entre demissões e admissões observadas ao longo dos 11 primeiros meses do último ano.

Neste período, o Brasil gerou 1,89 milhão de vagas com carteira assinada, a partir de 25.055.514 admissões e 24.160.384 desligamentos.

Quem mais gerou emprego no Ceará em 2025?

Fortaleza foi o município que mais gerou emprego no Ceará em 2025, com um total de 26.378 postos formais de trabalho contabilizados entre janeiro e novembro.

Comércio (1.724) e serviços (1.598) foram os setores produtivos de maior pujança no mercado de trabalho da capital cearense no período. Mas indústria (106) e agropecuária (16) também criaram postos. Apenas a construção (-645) perdeu vagas no ano.

A segunda cidade de maior geração de empregos de carteira assinada do Ceará foi Juazeiro do Norte (3.823), onde todos os setores tiveram novas vagas: serviços (2.328), construção (765), comércio (416) e indústria (314).

“Um desses destaques nossos é Horizonte, onde recuperamos os postos de trabalho perdidos com a saída da Ford ao viabilizar a instalação da Planta Automotiva do Ceará”, ressaltou o secretário.

Impacto da Transnordestina em números de empregos

Principal obra de logística em construção no Brasil, a ferrovia Transnordestina pode ser observada também no balanço de geração de emprego no Ceará, com destaque para Quixeramobim.

A cidade localizada a 186,48 quilômetros de Fortaleza é alvo de investimentos milionários devido à instalação de um futuro porto seco e chegou a marca de 673 empregos de carteira assinada criados em 2025 - a 15ª melhor marca entre as cidades cearenses.

O setor industrial foi o responsável pelo maior saldo entre janeiro e novembro no município, com um total de 375 carteiras assinadas. Em seguida vieram serviços (197), comércio (55), construção (48) e apenas agropecuária (-2) perdeu vagas.

Já Iguatu, a 325,56 km da Capital e que também se beneficia da influência da Transnordestina por ser uma das duas pontas do trecho em operação comissionada da ferrovia, gerou 492 vagas entre janeiro e novembro de 2025 - o 17º melhor desempenho entre os municípios do Estado.

Por lá, a construção perdeu 60 vagas, enquanto serviços (250), comércio (137), indústria (124) e agropecuária (41) geraram postos formais de trabalho no período.

“A Transnordestina vai gerar 8 mil postos de trabalho no Ceará e vamos observar isso em outras cidades ainda mais nos próximos meses, após a assinatura dos últimos trechos da ferrovia (feita em dezembro de 2025)”, projetou Vladson Viana.

Quem mais perdeu vagas de emprego no Ceará em 2025?

Quando se observa os municípios do Ceará com o mercado de trabalho de pior desempenho em 2025, a lista também envolve cidades da Região Metropolitana de Fortaleza e do Interior, segundo os dados do Caged.

Sobral, a 213,19 km da Capital, é o destaque deste ranking por registrar a perda de 277 postos formais de trabalho entre janeiro e novembro do ano passado.

A indústria foi a principal responsável por esse resultado, pois eliminou 1.677 empregos formais no ano passado. Ainda assim, serviços (1.167), comércio (165), construção (62) e agropecuária (6) reagiram positivamente.

Perguntado como o Estado observa o movimento de perda de vagas nestas cidades, o secretário do Trabalho destaca o trabalho desempenhado no Conselho de Desenvolvimento Econômico do Ceará (Condec) em conjunto com outras secretarias para definir a atração de novos empreendimentos a partir da cessão de incentivos fiscais e reverter as eliminação de vagas.

Já sobre como avalia o mercado de trabalho cearense para o último mês do ano, ele afirmou que “dezembro sempre é um período de poucas contratações, mas a expectativa é de não haja perdas e o Ceará permaneça com saldo positivo de empregos em 2025”.



O SINE e o emprego jovem | Agir: Trabalho, Emprego e Renda



Sobe e desce de empregos em 2025

Munícios com melhor saldo de emprego:

Fortaleza: 26.378

Juazeiro do

Norte: 3.823

Horizonte: 3.177

Caucaia: 3.083

Maracanaú: 2.119

Lavras da

Mangabeira: 1.755

Itaitinga: 1.241

Tianguá: 1.120

Crato: 805

Itapagé: 766

Municípios com pior saldo de empregos:

Sobral: -277

Itapipoca: -265

Russas: -178

Senador

Pompeu: -134

Fortim: -105

Santa Quitéria: -65

Cruz: -63

Chorozinho: -56

Antonina do Norte: -53

Umirim: -49