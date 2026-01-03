Dez cidades têm 73% dos empregos gerados no Ceará em 2025

Apenas dez municípios são responsáveis por 73,42% dos 60.289 empregos com carteira assinada gerados no Ceará entre janeiro e novembro de 2025, segundo apontam os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).
Na lista, estão cidades da Região Metropolitana de Fortaleza e do Interior. Para o secretário estadual Vladson Viana (Emprego e Trabalho), a concentração em grandes polos metropolitanos, seja a Capital ou outras cidades, sempre deve existir, mas o governo cearense mira estratégias para descentralizar a geração de empregos.
“Fazemos isso com incentivos fiscais na instalação de uma usina solar, a projetos do Minha Casa Minha Vida ou algum novo polo industrial”, citou em entrevista ao O POVO.
Os números foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego dia 30 de dezembro do ano passado e correspondem aos saldos entre demissões e admissões observadas ao longo dos 11 primeiros meses do último ano.
Neste período, o Brasil gerou 1,89 milhão de vagas com carteira assinada, a partir de 25.055.514 admissões e 24.160.384 desligamentos.
Fortaleza foi o município que mais gerou emprego no Ceará em 2025, com um total de 26.378 postos formais de trabalho contabilizados entre janeiro e novembro.
Comércio (1.724) e serviços (1.598) foram os setores produtivos de maior pujança no mercado de trabalho da capital cearense no período. Mas indústria (106) e agropecuária (16) também criaram postos. Apenas a construção (-645) perdeu vagas no ano.
A segunda cidade de maior geração de empregos de carteira assinada do Ceará foi Juazeiro do Norte (3.823), onde todos os setores tiveram novas vagas: serviços (2.328), construção (765), comércio (416) e indústria (314).
“Um desses destaques nossos é Horizonte, onde recuperamos os postos de trabalho perdidos com a saída da Ford ao viabilizar a instalação da Planta Automotiva do Ceará”, ressaltou o secretário.
Principal obra de logística em construção no Brasil, a ferrovia Transnordestina pode ser observada também no balanço de geração de emprego no Ceará, com destaque para Quixeramobim.
A cidade localizada a 186,48 quilômetros de Fortaleza é alvo de investimentos milionários devido à instalação de um futuro porto seco e chegou a marca de 673 empregos de carteira assinada criados em 2025 - a 15ª melhor marca entre as cidades cearenses.
O setor industrial foi o responsável pelo maior saldo entre janeiro e novembro no município, com um total de 375 carteiras assinadas. Em seguida vieram serviços (197), comércio (55), construção (48) e apenas agropecuária (-2) perdeu vagas.
Já Iguatu, a 325,56 km da Capital e que também se beneficia da influência da Transnordestina por ser uma das duas pontas do trecho em operação comissionada da ferrovia, gerou 492 vagas entre janeiro e novembro de 2025 - o 17º melhor desempenho entre os municípios do Estado.
Por lá, a construção perdeu 60 vagas, enquanto serviços (250), comércio (137), indústria (124) e agropecuária (41) geraram postos formais de trabalho no período.
“A Transnordestina vai gerar 8 mil postos de trabalho no Ceará e vamos observar isso em outras cidades ainda mais nos próximos meses, após a assinatura dos últimos trechos da ferrovia (feita em dezembro de 2025)”, projetou Vladson Viana.
Quando se observa os municípios do Ceará com o mercado de trabalho de pior desempenho em 2025, a lista também envolve cidades da Região Metropolitana de Fortaleza e do Interior, segundo os dados do Caged.
Sobral, a 213,19 km da Capital, é o destaque deste ranking por registrar a perda de 277 postos formais de trabalho entre janeiro e novembro do ano passado.
A indústria foi a principal responsável por esse resultado, pois eliminou 1.677 empregos formais no ano passado. Ainda assim, serviços (1.167), comércio (165), construção (62) e agropecuária (6) reagiram positivamente.
Perguntado como o Estado observa o movimento de perda de vagas nestas cidades, o secretário do Trabalho destaca o trabalho desempenhado no Conselho de Desenvolvimento Econômico do Ceará (Condec) em conjunto com outras secretarias para definir a atração de novos empreendimentos a partir da cessão de incentivos fiscais e reverter as eliminação de vagas.
Já sobre como avalia o mercado de trabalho cearense para o último mês do ano, ele afirmou que “dezembro sempre é um período de poucas contratações, mas a expectativa é de não haja perdas e o Ceará permaneça com saldo positivo de empregos em 2025”.
Sobe e desce de empregos em 2025
Munícios com melhor saldo de emprego:
Fortaleza: 26.378
Juazeiro do
Norte: 3.823
Horizonte: 3.177
Caucaia: 3.083
Maracanaú: 2.119
Lavras da
Mangabeira: 1.755
Itaitinga: 1.241
Tianguá: 1.120
Crato: 805
Itapagé: 766
Municípios com pior saldo de empregos:
Sobral: -277
Itapipoca: -265
Russas: -178
Senador
Pompeu: -134
Fortim: -105
Santa Quitéria: -65
Cruz: -63
Chorozinho: -56
Antonina do Norte: -53
Umirim: -49