Aberta temporada de liquidações do comércio em Fortaleza

Com a chegada de 2026, shoppings e lojas de Fortaleza começam a anunciar as primeiras campanhas de liquidação do ano, com descontos que chegam a 70% em diferentes segmentos do varejo.

Em alguns centros comerciais, as promoções se estendem ao longo de todo o mês de janeiro, enquanto outras ações se concentram em datas específicas, ampliando as oportunidades para quem busca economizar após os gastos das festas de fim de ano.

De acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, Maurício Filizola, as liquidações de janeiro têm papel estratégico para o comércio.

"O desconto de janeiro é fundamental para aquecer o comércio neste início de ano, ajudando a renovar estoques e atraindo o consumidor com preços mais acessíveis, mesmo após as despesas típicas do fim de ano", afirma.

O cenário de otimismo entre os comerciantes é impulsionado pelo bom desempenho do varejo no Natal de 2025.

Segundo dados do Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), elaborado em parceria com a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), as vendas em shoppings brasileiros alcançaram R$ 6 bilhões entre os dias 19 e 25 de dezembro.

No mesmo período, o varejo nacional registrou crescimento de 2,6%, enquanto o varejo físico avançou 1,8%.

Nos shoppings, o ticket médio chegou a R$ 221,01, alta de 3,3% em relação ao Natal de 2024. O resultado foi impulsionado principalmente pelos segmentos de bem-estar e beleza, com destaque para cosméticos, que cresceram 11,9%, além de drogarias e farmácias, com aumento de 4%.

Para janeiro, a expectativa é de forte movimentação em setores como livrarias e papelarias, impulsionadas pela procura por material escolar no período que antecede a volta às aulas. Segmentos como roupas, calçados, eletrodomésticos e itens para o lar também devem se beneficiar das liquidações.

Shopping Benfica

As liquidações de início de ano no Shopping Benfica têm início a partir de segunda-feira, 5 de janeiro.

A campanha conta com descontos de até 70%, abrangendo os principais segmentos, como calçados, vestuário, infantil, tecnologia e eletrodomésticos. Começa a partir de 5 de janeiro

Shopping Parangaba

O Shopping Parangaba dá início à primeira grande liquidação de 2026 com a campanha Liquida Parangaba, que começa neste sábado, 3, e segue até 1º de fevereiro.

A ação reúne descontos de até 70% em diversas lojas do centro de compras, com ofertas distribuídas ao longo de todo o mês.

RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Entre os dias 9 e 11 de janeiro, os shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy realizam a campanha “Líquida Show”, com descontos que variam entre 30% e 70% nas lojas e quiosques participantes.

