Rede de supermercados cearense anuncia expansão com duas novas lojas para 2026

Foto: AURÉLIO ALVES Honório Pinheiro, proprietário do Supermercado Pinheiro

Em nova fase de expansão do número de lojas no Ceará, o Supermercado Pinheiro se prepara para inaugurar duas novas lojas em 2026.

Segundo o presidente e fundador, Honório Pinheiro, os dados de 2025 devem confirmar crescimento dos negócios ao dobro da inflação e acima da média supermercadista.

Nesta expansão, "O Bom Vizinho" deve chegar aos municípios do Eusébio (Região Metropolitana de Fortaleza) e Itarema (Litoral Oeste). As lojas iniciaram a fase de construção no ano passado e devem marcar a volta de inaugurações para a rede.

Honório destaca que o movimento reforma a presença da marca no Interior, consolidando um modelo de negócios baseado em dados e pessoas.

Em 2025, o Pinheiro investiu em inovação e processos, recebendo premiações nacionais, da Associação Brasileira de Automação (GS1 Brasil) e da Associação Brasileira de Prevenção de Perdas (Abrappe).

Para este ano, aponta a taxa de juros como um dos grandes desafios para o empresariado do comércio, mas mantém a previsão positiva. "É positiva porque a sinalização é de juros menores. Os juros altos são o grande câncer que afeta o comércio, principalmente."

Em meio aos desafios, destaca que há muitos empresários com projetos a serem instalados no Ceará, o que demonstra que o Estado está evoluindo e mostrando diferenciais competitivos, como a expansão de sua infraestrutura, com aeroporto, porto e cabos.

Ainda lembra que um desafio antigo, que é a formação de mão de obra, parece caminhar para uma resolução. "O Ceará tem feito seu dever de casa neste sentido", ressalta.

Nova gestão na CDL Fortaleza

Honório Pinheiro também comentou sobre o início da nova gestão da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, da qual fará parte da diretoria.

O movimento marca a chegada à presidência de Maurício Filizola, das farmácias Santa Branca, sucedendo Assis Cavalcante.

Para Honório, a alternância de poder é importante e acredita que Maurício terá um papel importante na continuidade e ampliação de diálogos.

"Maurício é um varejista apoiado por todos. O Assis fez um excelente trabalho e nós acreditamos sempre em melhorias. O Maurício é um empresário que lida com o associativismo comercial há muito tempo e nós estamos apoiando para que ele possa fazer também um bom papel".

Mais notícias de Economia

CDL

Honório Pinheiro integra a nova gestão da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, que tem Maurício Filizola na diretoria