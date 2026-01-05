Rede de supermercados cearense anuncia expansão com duas novas lojas para 2026

Em nova fase de expansão do número de lojas no Ceará, o Supermercado Pinheiro se prepara para inaugurar duas novas lojas em 2026.
Segundo o presidente e fundador, Honório Pinheiro, os dados de 2025 devem confirmar crescimento dos negócios ao dobro da inflação e acima da média supermercadista.
Nesta expansão, "O Bom Vizinho" deve chegar aos municípios do Eusébio (Região Metropolitana de Fortaleza) e Itarema (Litoral Oeste). As lojas iniciaram a fase de construção no ano passado e devem marcar a volta de inaugurações para a rede.
Honório destaca que o movimento reforma a presença da marca no Interior, consolidando um modelo de negócios baseado em dados e pessoas.
Em 2025, o Pinheiro investiu em inovação e processos, recebendo premiações nacionais, da Associação Brasileira de Automação (GS1 Brasil) e da Associação Brasileira de Prevenção de Perdas (Abrappe).
Para este ano, aponta a taxa de juros como um dos grandes desafios para o empresariado do comércio, mas mantém a previsão positiva. "É positiva porque a sinalização é de juros menores. Os juros altos são o grande câncer que afeta o comércio, principalmente."
Em meio aos desafios, destaca que há muitos empresários com projetos a serem instalados no Ceará, o que demonstra que o Estado está evoluindo e mostrando diferenciais competitivos, como a expansão de sua infraestrutura, com aeroporto, porto e cabos.
Ainda lembra que um desafio antigo, que é a formação de mão de obra, parece caminhar para uma resolução. "O Ceará tem feito seu dever de casa neste sentido", ressalta.
Honório Pinheiro também comentou sobre o início da nova gestão da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, da qual fará parte da diretoria.
O movimento marca a chegada à presidência de Maurício Filizola, das farmácias Santa Branca, sucedendo Assis Cavalcante.
Para Honório, a alternância de poder é importante e acredita que Maurício terá um papel importante na continuidade e ampliação de diálogos.
"Maurício é um varejista apoiado por todos. O Assis fez um excelente trabalho e nós acreditamos sempre em melhorias. O Maurício é um empresário que lida com o associativismo comercial há muito tempo e nós estamos apoiando para que ele possa fazer também um bom papel".
Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado
CDL
Honório Pinheiro integra a nova gestão da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, que tem Maurício Filizola na diretoria