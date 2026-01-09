Foto: FCO FONTENELE A composição sai do Piauí neste domingo, 11, com 20 vagões de sorgo, dando sequência às operações de teste da ferrovia

A ferrovia Transnordestina realiza sua segunda viagem de teste para o transporte de grãos com destino ao Ceará, neste domingo, 11 de janeiro de 2026.

A operação prevê o deslocamento de 20 vagões carregados com sorgo, que sairão do Piauí com destino a Iguatu, na região Centro-Sul do Estado.



A composição ferroviária parte às 14h do Terminal Intermodal do Piauí, localizado em Bela Vista do Piauí, e tem previsão de chegada entre 5h e 6h da segunda-feira, 12, ao Terminal Logístico de Iguatu. A carga será destinada às granjas da região central do Ceará.



A viagem marca a segunda operação de teste da Transnordestina com transporte de grãos, dando sequência à primeira experiência realizada em dezembro do ano passado, quando a ferrovia transportou milho ao longo do mesmo trecho.



Na operação deste domingo, serão utilizados 20 vagões carregados com sorgo, grão amplamente utilizado na alimentação animal. O percurso conecta o Sul do Piauí ao interior cearense, passando por trechos já concluídos da ferrovia.



A primeira viagem experimental, realizada em dezembro, teve como objetivo verificar as condições operacionais do trecho, incluindo tempo de deslocamento, logística de carregamento e descarregamento e integração entre os terminais. À época, a carga também foi destinada ao mercado cearense.



Com a nova operação, a Transnordestina volta a testar o escoamento ferroviário de grãos entre estados do Nordeste, utilizando a estrutura já disponível ao longo da linha férrea. A iniciativa faz parte da fase de testes da ferrovia antes da ampliação regular das operações de transporte de cargas.



A Transnordestina é um dos principais projetos de infraestrutura logística da região Nordeste e tem como objetivo ligar áreas produtoras do interior aos portos e centros consumidores, reduzindo custos de transporte e ampliando alternativas logísticas para o setor produtivo.



Lula diz que vai concluir a Ferrovia Transnordestina até o fim do seu mandato | O POVO NEWS



Mais notícias de Economia