Itaueira faz primeira movimentação no mercado financeiro e captará recursos para expansão

Foto: Aurélio Alves ￼O melão amarelo da marca 'Rei' é um dos carros-chefe entre os produtos da Itaueira

A Itaueira Agropecuária S.A. fará sua primeira movimentação no mercado financeiro nesta segunda-feira, 12, com um "Toque de Campainha” na Bolsa (B3).

A ideia da empresa cearense com essa movimentação é captar recursos para expansão e ocorre após a assinatura em dezembro do ano passado de uma Nota Comercial e de uma Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F), já em janeiro deste ano.

Tal movimento visa dar suporte a projetos em diversas frentes de atuação da Itaueira e ocorre em um momento de crescimento da empresa que registrou crescimento médio anual (CAGR) de 19,3% entre 2019 e 2024 e faturamento superior a R$ 480 milhões em 2024.

Entre as principais frentes de investimento definidas para o futuro próximo pela Itaueira destacam-se: o aumento na produção de pimentões em estufas; investimentos em carcinicultura; industrialização de frutas tropicais e aquisição contínua de terras para expansão das exportações de melão e melancia.

A empresa, fundada em 1983, recebeu em 2024 o Selo Mais Integridade, uma certificação concedida pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), para reconhecer práticas de ética, sustentabilidade e responsabilidade social.

A companhia familiar é referência global na produção de alimentos, notadamente no segmento de Frutas, Legumes e Verduras (FLV). Sua produção de melão amarelo da marca “Rei” é uma das mais fortes do setor no Brasil.

A marca está presente em todos os estados brasileiros, além de mercados como os da América do Norte, União Europeia, Reino Unido e Oriente Médio, tendo exportado anteriormente também para Argentina, Chile e Rússia. A marca “Rei” ainda lidera o mercado nacional em termos de preços.

Antes da estreia no mercado financeiro, a Itaueira já contava com Conselho de Administração e já se submetia a auditorias externas anuais realizadas pela KPMG.

Panorama da empresa

A empresa atua com modelo de produção verticalizado, do cultivo à distribuição, ou seja, com controle total da cadeia produtiva.

A companhia conta com mais de 3 mil colaboradores e apresentou, em 2024, índice de retenção de colaboradores do corpo técnico e de gestão de 91,13%.

A Itaueira conta com mais de 20 mil hectares de terra, dos quais cerca da metade é totalmente preservada. Para o cultivo de melão e melancia são destinados mais de 3 mil hectares de terra, distribuídos por estados como o Ceará, o Piauí e a Bahia.

Em 2025, foram mais de 85 mil toneladas de melões e melancias comercializadas, sendo que a ampla distribuição geográfica do cultivo desses frutos visa mitigar riscos climáticos e permitir o atendimento ao mercado nacional durante todo o ano.

Outros produtos

Além do melão amarelo “Rei”, a Itaueira também produz os melões das variedades “Pele de Sapo”, “Cantaloupe”, “Gália” e “Matisse”. Entre as melancias, o principal destaque é a Mini Melancia da Magali, licenciada com exclusividade pela Maurício de Sousa Produções.

Também vale destacar a linha de pimentões coloridos e o camarão de tamanho extra grande da marca “Rei”. Este último está previsto para chegar ao mercado paulista ainda no 1º trimestre deste ano.

A empresa produz ainda uvas sem sementes, mel puro, sucos concentrados e clarificados de acerola, caju, melão e outras frutas tropicais; frutas desidratadas e liofilizadas; além de cajuína e carne de caju.

Indicadores de 2024

EBITDA: Superior a R$ 122 milhões.

Margem Líquida: 18,3%

Dívida Líquida/EBITDA: 0,8x

CAGR Real (2019-2024): 19,3%



Produtos

