Ceará: aporte em infra de energia soma R$ 93,5 mi

Foto: Seinfra/Divulgação No município de Paracuru, houve aprimoramento do fornecimento de energia elétrica em oito comunidades, com a ampliação de 3.137 metros de rede de média tensão

O governo do Ceará, por meio da Secretaria da Infraestrutura (Seinfra), investiu R$ 93,5 milhões no reforço à distribuição e ao consumo de energia em 2025. O volume representa um aumento de sete vezes em relação ao registrado no ano anterior.

As intervenções e obras de energia elétrica foram autorizadas em 11 das 14 regiões do Estado, com 27 municípios atendidos, incluindo a capital, Fortaleza. As obras incluem construção e ampliação de rede subterrânea e de baixa, média e alta tensão, além da construção de novas subestações e remanejamento de rede.

Conforme o secretário da Infraestrutura do Ceará, Hélio Leitão, foram ampliados os esforços para redobrar a fiscalização de obras de energia, o que incluiu a criação do Comitê de Acompanhamento das Ações do Programa de Investimentos Especiais (CPIE).

"A infraestrutura energética é um pilar estratégico para o desenvolvimento sustentável do Estado, que demanda cuidar dessas ações para que elas sejam executadas no prazo e atendam as demandas de suas respectivas regiões, nas mais diversas áreas", pontuou.

No ano passado, um total de 45 obras foram autorizadas com recursos do Programa de Investimentos Especiais em Energia Elétrica (PIE), que estabelece a aplicação de 1% do faturamento da venda de energia do ano anterior, por parte da distribuidora de energia do Estado, em investimentos especiais de interesse do Ceará.

De acordo com comunicado da Seinfra, "outros dois projetos estão sendo executados por meio do Fundo de Incentivo à Eficiência Energética (FIEE), criado para estimular o desenvolvimento da eficiência energética e da micro e minigeração distribuída, com base nas fontes renováveis". Ambos os instrumentos, PIE e FIEE, são administrados pela Pasta. O PIE, por exemplo, possui 80 obras em todo o Estado, somando mais de R$ 224 milhões em investimento. (Adriano Queiroz)

Obra

Entre as principais intervenções de 2025, estão as obras de iluminação na CE-155, no acesso ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém