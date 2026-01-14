EUA suspendem a emissão de vistos de imigrantes do Brasil e mais 74 países, diz governo Trump

Foto: MANDEL NGAN / AFP Emissão de visto dos Estados Unidos para o Brasil serão interrompidos

Os Estados Unidos suspenderam a emissão de visto de imigrantes para 75 países, entre eles o Brasil. A informação foi publicada pela porta-voz e secretária da Casa Branca, Karoline Leavitt, na rede X, nesta quarta-feira, 14. Ou seja, não vale para turismo.

Também no X o Departamento de Estado Americano explicou que a decisão foi tomada para que o País analise os critérios atuais para a concessão de visto aos países estrangeiros e evite a entrada de imigrantes que venham a utilizar os benefícios públicos do País.

"O Departamento de Estado suspenderá o processamento de vistos de imigrantes de 75 países cujos migrantes recebem benefícios sociais do povo americano em taxas inaceitáveis. O congelamento permanecerá em vigor até que os EUA possam garantir que os novos imigrantes não irão extrair riqueza do povo americano", destacou.

Sobre a data de início da ação, a emissora de TV norte-americana Fox News, notificou em matéria, que ela deve entrar em vigor na próxima quarta-feira, 21, e não possui data para acabar.

Veja a lista completa dos países afetados:

Afeganistão

Albânia

Argélia

Antígua e Barbuda

Armênia

Azerbaijão

Bahamas

Bangladesh

Barbados

Belarus

Belize

Butão

Bósnia

Brasil

Mianmar

Camboja

Camarões

Cabo Verde

Colômbia

Costa do Marfim

Cuba

República Democrática do Congo

Dominica

Egito

Eritreia

Etiópia

Fiji

Gâmbia

Geórgia

Gana

Granada

Guatemala

Guiné

Haiti

Irã

Iraque

Jamaica

Jordânia

Cazaquistão

Kosovo

Kuwait

Quirguistão

Laos

Líbano

Libéria

Líbia

Macedônia

Moldávia

Mongólia

Montenegro

Marrocos

Nepal

Nicarágua

Nigéria

Paquistão

República do Congo

Rússia

Ruanda

São Cristóvão e Névis

Santa Lúcia

São Vicente e Granadinas

Senegal

Serra Leoa

Somália

Sudão do Sul

Sudão

Síria

Tanzânia

Tailândia

Togo

Tunísia

Uganda

Uruguai

Uzbequistão

Iêmen

Desde o início do segundo mandato Trump já revogou mais de 100 mil vistos

As ações de Trump contra a imigração no País já são observadas desde o início do seu segundo mandato à frente dos Estado Unidos. Em apenas um ano, o Departamento de Estado informou que já foram revogados mais de 100 mil vistos. A informação foi divulgada na segunda-feira, 12

De acordo com a pasta, milhares de vistos foram revogados pela prática de crimes, incluindo agressão e dirigir sob efeito de álcool.

"A administração Trump não tem prioridade maior do que proteger os cidadãos americanos e defender a soberania dos Estados Unidos", declarou Tommy Pigott.

O número de vistos anulados desde a segunda posse do republicano, em 20 de janeiro de 2025, é duas vezes e meia superior ao de 2024, quando o democrata Joe Biden era presidente.

O departamento informou ainda que 8 mil dos vistos revogados correspondiam a estudantes. O governo americano também endureceu os controles para a obtenção das permissões de ingresso ao País, incluindo a verificação das publicações nas redes sociais dos requerentes.

O secretário de Estado, Marco Rubio, destacou com orgulho a revogação de vistos de estudantes que protestaram contra Israel. Rubio utilizou uma lei da era McCarthy, que permite aos Estados Unidos proibir a entrada de estrangeiros considerados contrários à política externa americana, embora alguns dos afetados de alto perfil tenham conseguido contestar com êxito as ordens de deportação nos tribunais.

As revogações desses vistos fazem parte de uma campanha mais ampla de deportações em massa por parte do governo, levada a cabo de forma agressiva mediante o aumento do número de agentes federais. O Departamento de Segurança Interna disse no mês passado que o segundo governo Trump deportou mais de 605 mil pessoas e que outras 2,5 milhões deixaram o país voluntariamente.



Com AFP e Agência Estado

