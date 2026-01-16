Transnordestina deve realizar terceira viagem-teste ainda em janeiro

Foto: Yasmin Fonseca/MIDR Transnordestina já fez duas viagens-teste, uma com carga de milho e outra com carga de sorgo

A Ferrovia Transnordestina deve realizar sua terceira viagem-teste ainda no mês de janeiro. Foi o que informou o diretor comercial e de terminais da TLSA, Alex Trevizan, em entrevista à Rádio O POVO CBN, no quadro Guia Econômico.

Diferentemente das viagens anteriores, que levaram grãos, a ideia agora é transportar uma carga mineral.

“A gente quer nesse mês ainda fazer uma operação com a gipsita. Estamos nos pequenos ajustes finais: ponto de carregamento, ponto de descarga. Porque você tem que olhar a questão do acesso rodoviário”, disse, acrescentando que também deve ser transportado gesso agrícola.

“Quando você pensa no transporte ferroviário, dificilmente se consegue fazer o transporte no porta a porta, da origem até o destino final. Você sempre precisa do transporte rodoviário para fazer uma primeira perna no transporte, ou para fazer a segunda perna.Então a gente tem que olhar essa questão”, ponderou o executivo.

“Tem a questão de precisar ter um local para estacionar essas carretas, para não gerar aquele tumulto de carretas na rodovia, etc. Então a gente tem que se preocupar com diversos fatores que não envolvem só a ferrovia, mas envolvem a logística como um todo”, prosseguiu Trevizan. “E é isso, a gente está só coordenando essa questão no Ceará. Já em Pernambuco, já tem o ponto onde a gente vai fazer o carregamento, que é lá na cidade de Trindade”, completou.

A primeira operação-teste da Transnordestina ocorreu no dia 19 de dezembro, marcando um novo avanço no projeto ferroviário considerado estratégico para o desenvolvimento do Nordeste. O trajeto experimental foi realizado entre Bela Vista do Piauí (PI) e Iguatu, no Ceará, em um trecho de 585 quilômetros.

A composição contou com uma locomotiva e 20 vagões, que transportaram uma carga de milho, após cerca de 12 horas de viagem. Segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDIR), a operação teve como objetivo testar os sistemas de carga, descarga e a operação em marcha ao longo do percurso.

Já a segunda viagem de teste para o transporte de grãos com destino ao Ceará, ocorreu entre os dias 11 e 12 deste mês. A operação teve o deslocamento de 20 vagões carregados com sorgo, que saíram do de Bela Vista do Piauí com destino a Iguatu, no Centro-Sul cearense. A carga foi destinada às granjas da região central do Ceará. Na última operação, também foram utilizados 20 vagões carregados com sorgo, grão amplamente utilizado na alimentação animal.

A avaliação sobre as duas viagens é positiva. "A gente reconhece que a operação atendeu a nossa expectativa, a questão de tempo de carregamento, tempo de percurso da composição da origem ao destino, a própria descarga em Iguatu. Foi um momento histórico para o Ceará, para o Nordeste , para o Brasil. Depois fizemos carregamento de sorgo e que também teve o mesmo desempenho".

Ele explica que, por enquanto, ainda não dá para fazer uma avaliação mais segura de redução de custos no transporte de cargas nas viagens já realizadas, mas os estudos apontam que, quando a ferrovia estiver totalmente implementada, a economia pode chegar a 50% no transporte de algumas cargas.

Falando sobre as operações futuras, Trevizan afirma que vão ter outros testes com soja e milheto, bem como novas cargas de milho e sorgo. “Além dessas cargas, temos conversado com o pessoal do calcário. O calcário do Ceará é muito rico, ele tem uma boa concentração e é bem aceito, bem visto em todo o mercado da produção agrícola no Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia). Então, também é uma carga que a gente já está pensando em fazer nessa fase de teste”, pontua.

Sobre os terminais de carga, o executivo lembra que “aqui no Ceará, tem se falado muito em Quixeramobim. Lá vai ser um terminal de carga, um terminal multipropósito. Quando a gente fala em multipropósito, voltado para diversos tipos de carga, tanto para recepcionar quanto para despachar, para fazer exportação no futuro ou importação”.

“Iguatu, nesse momento, é o terminal que está mais próximo de ficar finalizado em si. Vai fazer uma recepção de grãos. É lógico que existem outros potenciais, para fazer uma unidade de captação dos granéis sólidos minerais ali da região de Iguatu, no sentido Porto do Pecém, para exportação. Então, conforme a ferrovia vai ficando pronta, vão surgindo outros tipos de negócio”, constata.

Hoje a Trasnordestina é a maior obra linear de ferrovia, com 680 km já finalizados, onde já foi concedida a licença de operação, mas há outros 380 km em obra. Ele explica que a expectativa é que ainda neste primeiro semestre a empresa dê entrada em novos pedidos de licença de operação.

"Dá para falar que em mais dois, três meses teremos mais 100 km de ferrovia pronta. No segundo semestre, já terá mais um lote finalizado e a gente enxerga que, em setembro ou outubro de 2027, esta ferrovia vai estar finalizada até o porto do Pecém."

(Colaboraram Samira Ribeiro e Mariah Salvatore)

