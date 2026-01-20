Fortaleza tem um dos menores preços do diesel no CE

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 12-04-2025: Fortaleza tem baixo preço do óleo diesel entre os municípios do Ceará (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Fortaleza se destaca no cenário cearense pelo baixo preço do óleo diesel no Ceará, de acordo com o mais recente levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), referente à semana encerrada no sábado, 17 de janeiro.

O combustível é vendido, em média, a R$ 5,97 na Capital, o segundo menor valor entre os sete municípios do Estado que foram analisados pela ANP, ficando atrás apenas de Crateús, onde o preço médio é de R$ 5,92.

O desempenho favorável se estende ao óleo diesel S10. Com preço médio de R$ 5,80, Fortaleza registra o menor valor entre dez municípios cearenses pesquisados.

Entre as capitais do Brasil, Fortaleza também se destaca com o menor preço médio do diesel S10 (R$ 5,80). Em seguida está Maceió (AL) com R$ 5,82; São Luís (MA) com valor de R$ 5,84; Recife (PE) com (R$ 5,87) ; e por fim João Pessoa (PA) com R$ 5,94.

No recorte estadual, no entanto, o Ceará apresenta comportamento distinto. O preço médio do óleo diesel no Estado é de R$ 6,18, o quinto maior do Brasil, ficando atrás apenas de Acre (R$ 7,45), Alagoas (R$ 6,36), Amazonas (R$ 6,50) e Bahia (R$ 6,06). Já o diesel S10 no Ceará tem média de R$ 6,01, acima do valor praticado na Capital.

Outros combustíveis em Fortaleza apresentam preços relativamente mais baixos quando comparados a outros municípios e capitais. O etanol hidratado custa, em média, R$ 4,73 na Capital, o segundo menor preço entre os dez municípios do Ceará, atrás apenas de Quixadá, com R$ 4,67. Entre as capitais, os valores variam de R$ 4,35 a R$ 5,19, enquanto a média estadual é de R$ 4,79.

A gasolina comum é vendida, em média, a R$ 6,12 em Fortaleza, o sexto menor valor entre as capitais brasileiras e o terceiro menor entre os municípios cearenses.

Já a gasolina aditivada tem preço médio de R$ 6,29, ocupando a sétima posição entre as capitais e a quarta entre os municípios do Ceará.

O GLP também aparece com preço competitivo na Capital, com média de R$ 112,89 — o terceiro menor valor entre os municípios do estado, abaixo da média cearense, de R$ 114,76.

Apesar do bom desempenho nos preços do diesel e de outros combustíveis, o cenário muda quando se observa o Gás Natural Veicular (GNV).

Em Fortaleza, o preço médio do combustível é de R$ 5,15, o segundo mais alto entre as capitais brasileiras, ficando atrás apenas de Belo Horizonte, que registra média de R$ 5,19.

No ranking entre os estados, o Ceará também aparece em posição desfavorável no GNV, com preço médio de R$ 5,15, o segundo maior do País, atrás apenas de Minas Gerais.

O dado contrasta com o desempenho da Capital em combustíveis como o diesel, evidenciando disparidades no mercado de combustíveis no Estado.



