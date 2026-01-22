Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil Cada real gasto por turistas em Fortaleza gera um efeito que vai além do consumo imediato

O turismo em Fortaleza representa mais do que lazer e experiência: atua como mecanismo de dinamização econômica.



É o que revela um estudo do Observatório do Turismo da Secretaria de Turismo de Fortaleza (Setfor), que analisa o impacto dos gastos de visitantes em segmentos como hospedagem, alimentação, transporte, cultura e comércio.



O levantamento aponta que cada R$ 1 gasto pelos turistas retorna como R$ 1,37 à economia local, considerando efeitos diretos e indiretos.



A pesquisa busca quantificar como o consumo de visitantes se reflete na produção de bens e serviços, geração de empregos, salários e arrecadação de tributos na capital cearense.



Emprego, salários e cadeia produtiva



De acordo com o levantamento, a cada R$ 1 milhão injetado na economia por turistas são geradas, em média, 30 ocupações diretas e indiretas.



O resultado evidencia como o fluxo turístico está associado à criação de postos de trabalho em diferentes elos da cadeia produtiva.



Também segundo o estudo, cada R$ 1 gasto por visitantes eleva em R$ 0,40 a massa salarial dos trabalhadores vinculados às atividades impactadas pelo turismo, desde recepção em hotéis até vendedores em lojas de artesanato.



Setores com maior impacto



Entre os segmentos analisados, o grupo de artes, cultura, esporte e recreação e outras atividades de serviços foi o que apresentou maior retorno econômico: cada real gasto por turistas nesse setor resultou em R$ 1,43 de produção na economia local, refletindo tanto serviços consumidos diretamente quanto efeitos indiretos para fornecedores e parceiros.



No setor de alojamento e hospedagem, para cada R$ 1 milhão investido, R$ 513 mil retornam como remuneração para trabalhadores.



Já o segmento de transporte e armazenagem foi apontado como aquele que mais contribui para os cofres públicos: o mesmo valor investido por visitantes gera R$ 67 mil em arrecadação de impostos.



Reconhecimento nacional e contexto internacional



Os dados de Fortaleza se inserem em um contexto mais amplo de crescimento do turismo no Brasil.



Conforme os relatórios e painéis de inteligência de dados que reúnem informações de fontes como o Banco Central e a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), o país segue registrando marcos históricos em receitas turísticas e número de visitantes.



Em 2024, por exemplo, o Brasil recebeu cerca de 6,77 milhões de turistas internacionais, um aumento de quase 15% em relação ao ano anterior, que resultou em receitas de aproximadamente US$ 7,34 bilhões, o maior valor já registrado para o turismo internacional no país desde o início da série histórica.



Mais recentemente, dados preliminares de 2025 indicam que o volume de receitas geradas pelos gastos de turistas estrangeiros superou US$ 7 bilhões em 11 meses, com crescimento acumulado em relação ao ano anterior e recordes sucessivos de gastos mês a mês.



Esse conjunto de informações está disponível no Painel de Dados do Turismo, uma plataforma de inteligência desenvolvida pela Embratur com painéis específicos sobre malha aérea internacional, chegada de turistas, receitas turísticas e outros indicadores econômicos.



Turismo Inteligente: estratégia para a cidade



O estudo do Observatório do Turismo também embasa a implementação da Estratégia Municipal de Destino Turístico Inteligente (DTI) em Fortaleza.



A iniciativa visa fortalecer o ambiente de inovação no setor, com ações planejadas para visitantes e moradores, combinando tecnologia, sustentabilidade e desenvolvimento econômico de forma integrada.



Fortaleza é reconhecida pelo Ministério do Turismo como um destino DTI em transformação, junto com outras cidades brasileiras, o que indica um compromisso com práticas que favoreçam a competitividade do turismo local e seus impactos socioeconômicos.



