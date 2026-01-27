Petrobras reduz preço da gasolina para distribuidoras em 5,2%

A Petrobras anunciou que, a partir desta terça-feira, 27 de janeiro, irá reduzir em 5,2% o preço de venda da gasolina A para as distribuidoras.
Com o reajuste, o valor médio do combustível passa de R$ 2,71 para R$ 2,57 por litro, representando uma queda de R$ 0,14 por litro.
De acordo com Bruno Iughetti, consultor na área de Petróleo e Energia, essa redução não deverá impactar o preço final para os consumidores.
“Esse efeito deve-se ao aumento do ICMS a partir de 1º de janeiro, representando um acréscimo de R$ 0,10 centavos por litro da gasolina”, explica.
Desde dezembro de 2022, os preços da gasolina vendidos às distribuidoras já acumulam uma redução de R$ 0,50 por litro, segundo a estatal.
Ao considerar a inflação do período, a queda real chega a 26,9%, de acordo com dados da Petrobras. Apesar do recuo, a medida surpreendeu analistas do mercado financeiro.
Para Andréa Angelo e Lais Camargo, da Warren Investimentos, os cálculos de defasagem não indicavam espaço para um novo movimento de redução nos preços para as refinarias.
Segundo as economistas, o reajuste anunciado pode resultar em uma queda de cerca de 1,54% no preço da gasolina nas bombas, o equivalente a R$ 0,09 por litro, de acordo com estimativas da instituição.
No caso do diesel, a empresa informou que, neste momento, os preços de venda para as distribuidoras serão mantidos. Ainda assim, o combustível registra uma redução acumulada significativa nos últimos anos.
Desde dezembro de 2022, a diminuição nos preços do diesel para as companhias distribuidoras, considerando a inflação, é de 36,3%.
Gasolina
A gasolina é o produto com maior peso no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador que apura a inflação oficial