Financiamento a micro e pequenas empresas somou R$ 1 bi no Ceará

Foto: FCO FONTENELE O anúncio foi feito pelo presidente do banco, Aloizio Mercadante, ao divulgar o balanço da atuação da instituição no Estado nos últimos anos

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aplicou R$ 1 bilhão em crédito para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) no Ceará em 2025, conforme antecipou a instituição, com exclusividade, ao O POVO. O valor corresponde a 36,3% de todo o volume autorizado pelo banco no Estado no ano passado.

O montante destinado aos negócios de menor porte cresceu em relação aos anos anteriores. Em 2024, as aprovações somaram R$ 797 milhões, enquanto em 2022 o volume havia sido de R$ 331 milhões. Na comparação entre 2022 e 2025, o valor aprovado para MPMEs no Ceará aumentou 217%.

Os dados fazem parte do balanço da atuação do BNDES no Estado, que acumulou R$ 8 bilhões em crédito aprovado entre 2023 e 2025. O volume é o dobro do registrado no quadriênio anterior, de 2019 a 2022, quando as aprovações totalizaram R$ 4 bilhões.

Na prática, as aprovações representam o valor autorizado para financiamento de projetos e operações. Já os desembolsos indicam quanto desse crédito foi efetivamente liberado. Entre 2023 e 2025, os desembolsos do BNDES no Ceará somaram R$ 4,7 bilhões, frente a R$ 3,4 bilhões nos quatro anos anteriores.

Em 2025, o banco desembolsou R$ 2,5 bilhões no Estado, volume que sinaliza a execução dos projetos financiados e a liberação dos recursos aprovados em diferentes frentes da economia cearense.

Além das MPMEs, o crescimento do crédito também foi observado no setor público. As aprovações para entes públicos do Ceará passaram de cerca de R$ 300 milhões entre 2019 e 2022 para aproximadamente R$ 2,5 bilhões no período de 2023 a 2025, o que representa uma variação de 748%. Os financiamentos têm como destino projetos estruturantes e iniciativas voltadas à melhoria de serviços à população.

No setor privado, que engloba indústria, comércio e serviços, as aprovações quase dobraram. O volume autorizado passou de R$ 2,1 bilhões no quadriênio anterior para R$ 3,9 bilhões nos últimos três anos.

No ano passado, o Ceará se destacou no financiamento à indústria, ocupando a 2ª posição no Nordeste em volume de crédito aprovado pelo BNDES para o setor, com R$ 1,2 bilhão. Atrás apenas da Bahia (R$ 2,7 bilhões). O valor aprovado para a indústria cearense foi 20% superior ao de 2022, quando somou R$ 980 milhões. (Mariah Salvatore/Especial para O POVO)