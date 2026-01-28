Governo dá aval para mais de R$ 1 bi em investimentos

Foto: FABIO LIMA Setor automotivo é um dos contemplados com a aprovação de investimentos

O Governo do Ceará aprovou 130 pleitos de empresas interessadas em investir ou ampliar suas operações no Estado. Os projetos aprovados representam mais de R$ 1 bilhão em investimentos privados e devem gerar cerca de 5 mil novos empregos no Ceará.

A decisão foi tomada durante a primeira reunião de 2026 do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará (Condec).

"Temos trabalhado para diversificar e interiorizar esses investimentos, garantindo desenvolvimento econômico aliado à geração de emprego e renda em todas as regiões do Ceará", destacou o presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), Danilo Serpa, responsável pela operacionalização do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI).

Os investimentos estão formalizados nos protocolos de intenções aprovados pelo Condec, contemplando as regiões do Cariri, Grande Fortaleza, Litoral Norte, Litoral Oeste, Maciço de Baturité, Sertão Central, Sertão de Crateús e Sertão de Sobral.

Já os setores abrangidos incluem segmentos como o alimentício, automotivo, calçadista, colchões, construção civil, cosméticos, fabricação de embalagens, gráficos, minerais, móveis, entre outros.

Segundo o secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará (SDE), Domingos Filho, os resultados refletem a política de atração de investimentos adotada pelo Estado. "Estamos estruturando um ambiente econômico cada vez mais competitivo, que valoriza as vocações regionais e estimula investimentos produtivos capazes de gerar emprego, renda e desenvolvimento sustentável em todas as regiões do Ceará", ressaltou.

Com relação aos novos pleitos, segundo o presidente da Adece, Danilo Serpa, "são mais de R$ 660 milhões em investimentos atraídos de empresas que vão gerar mais de 3.300 novos empregos em 20 municípios". Já os investimentos previstos por empresas que já operam ou estão em fase de implantação no Ceará somam mais de R$ 357 milhões.

Eles contemplam os setores agroindustrial, asfáltico, elétrico, eletrônico e metal-mecânico. Esses empreendimentos estão localizados nos municípios de Caucaia, Eusébio, Fortaleza, Guaiúba, Horizonte, Mauriti, Pacatuba, Paraipaba, São Gonçalo do Amarante e Poranga.

Condec

O Condec é um órgão colegiado, presidido pela Casa Civil, e composto pelo presidente da Adece e representantes das Secretarias do Desenvolvimento Econômico (SDE), da Fazenda (Sefaz), do Desenvolvimento Agrário (SDA), do Planejamento e Gestão (Seplag) e do Trabalho (SET)