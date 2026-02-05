Ceará ocupa o 3º lugar de MEIs no Nordeste e o 10º no Brasil, diz pesquisa

Resumo
Durante o mês de janeiro de 2026, o Ceará teve participação de 462,8 mil microempreendedores individuais (MEIs), o que representa 2,84% dos 16,3 milhões do Brasil. Esse número colocou o Estado como 3º lugar no Nordeste e o 10º nacionalmente.
Dentro da região, que apresenta a quantidade total de MEIs de 2,7 milhões, o percentual do Ceará é o terceiro maior, ficando atrás da Bahia, com 5,03% (821,02 mil), e de Pernambuco, com 3,05% (497,9 mil).
Abaixo, ranking de MEIs da Região Nordeste:
Já em relação aos 26 estados do País, mais o Distrito Federal, o Ceará está em 10º lugar no ranking, que é liderado por São Paulo (27,87% do total nacional), seguido por Minas Gerais, com 10,91%, e Rio de Janeiro, com 10,61%. Amapá tem a menor quantidade de MEIs: 27,5 mil (0,17%).
Os números estão apresentados no Enfoque Econômico (Nº 312 – Janeiro/2026) – Perfil do Microempreendedor Individual (MEI) no Ceará: Análise dos Dados Administrativos de 2026.
O levantamento foi publicado pela Diretoria de Estudos Sociais (Disoc), que tem como titular o professor José Meneleu Neto, do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), e analisa dados fornecidos pela Receita Federal.
Mulheres e homens estão representados de forma relativamente equilibrada entre os filiados ao MEI no Ceará, de acordo com a pesquisa.
Os dados apresentam que 55,12% dos dados correspondem a homens (254.447) e 44,87% a mulheres (207.141).
Ao que se refere à distribuição das atividades segundo o gênero, João Victor Batista, autor e assessor técnico, observa a concentração de determinados ramos em um ou outro.
"Entre os MEIs do sexo masculino, destacam-se as seções de construção, com 19.260 registros (92,34% de homens), transporte, armazenagem e correio, com 41.802 (90,79%), e água, esgoto, gestão de resíduos e descontaminação, com 872 (78,56%)", analisa.
Já entre os MEIs do sexo feminino, sobressaem serviços domésticos, com 3.790 registros (92,37% de mulheres), saúde humana e serviços sociais, com 1.465 (84%), e outras atividades de serviços, com 29.788 (62,40%).
Na visão do assessor, essa distribuição sugere a persistência de uma segmentação ocupacional associada a construções sociais de gênero e reflete a existência de categorias de serviços tradicionalmente atribuídas a homens e mulheres.
No agregado, as seções que concentram o maior montante no MEI são comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas, com 161.164 registros (34,92%), alojamento e alimentação, com 53.536 (11,60%), e outras atividades de serviços, com 47.736 (10,34%).
Segundo Batista, esses dados indicam que os microempreendedores cearenses estão majoritariamente inseridos no setor de serviços da economia, com especial destaque para o comércio.
Segundo o estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2023, entre os MEIs formalizados em 2014, apenas 51,6% permaneciam ativos após cinco anos.
O trabalho também evidencia que, quanto mais jovem o empreendedor individual, menores tendem a ser as chances de sobrevivência do empreendimento.
Indivíduos entre 31 e 40 anos compõem a maior parcela dos MEIs no Ceará, com 30,12% das inscrições, seguidos pelos grupos de 41 a 50 anos (24,39%) e de 21 a 30 anos (19,67%).
Abaixo a lista das MEis por faixa etária
O autor do trabalho explica que essa distribuição, sugere que o perfil dos registros do MEI no estado é composto, em sua maioria, por trabalhadores de maior faixa etária.
Conforme Batista, isso pode refletir, ao menos em parte, processos de adaptação ocupacional observados no período pós-2020, associados à deterioração do mercado de trabalho formal.