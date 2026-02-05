Ciclo carnavalesco movimentará R$ 1,15 bi em Fortaleza, aponta levantamento

Resumo
Com a movimentação estimada de 227.140 turistas, o ciclo carnavalesco em Fortaleza, considerando o período anterior e o durante o Carnaval, entre 16 de janeiro e 17 de fevereiro, tem impacto previsto de R$ 1,15 bilhão na economia local.
As informações foram apuradas pelo Observatório do Turismo da Secretaria Municipal de Turismo de Fortaleza (Setfor) e divulgadas com exclusividade ao O POVO nesta quarta-feira, 4 de fevereiro.
O número de visitantes previsto para este ano representa um crescimento de 13,6% em relação ao consolidado em 2025.
Já a receita, caso alcançada, será 18,4% maior do que a registrada no ano passado. O valor abrange tanto os gastos diretos, quanto os efeitos indiretos na cadeia produtiva, nos serviços e no comércio.
Outros dados apresentados no levantamento foram o gasto médio e a permanência dos turistas em Fortaleza, que, conforme o apresentado, aumentaram 4,3% e 8,7%, respectivamente, chegando a R$ 3.668,10 em custo médio para os visitantes, em uma viagem com uma duração de cinco dias.
Para a secretária do Turismo, Denise Carrá, esses números “mostram que investir na promoção de Fortaleza como destino turístico é fundamental.”
“O Carnaval é uma vitrine importante para Fortaleza. (…) Quanto mais mostramos a Cidade para o Brasil e para o mundo, mais visitantes atraímos e mais a economia local se fortalece”, destaca.
Brasil
No Brasil, o Ministério do Turismo estima que o Carnaval tenha mais de 65 milhões de foliões, 22% a mais do que em 2025