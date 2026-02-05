Ciclo carnavalesco movimentará R$ 1,15 bi em Fortaleza, aponta levantamento

Foto: FCO FONTENELE A movimentação de turistas no Carnaval de Fortaleza em 2026 deve ser 13,6% maior que a de 2025

Resumo Estima-se que o ciclo carnavalesco (de 16 de janeiro a 17 de fevereiro) injetará R$ 1,15 bilhão na economia da capital cearense.

O valor projetado representa uma alta de 18,4% em comparação ao ano anterior

A Cidade deve receber 227.140 visitantes, equivalendo a um aumento de 13,6% em relação aos dados consolidados de 2025

O gasto médio por turista subiu 4,3%, atingindo R$ 3.668,1

A permanência média na cidade aumentou 8,7%, fixando-se em cinco dias.

Com a movimentação estimada de 227.140 turistas, o ciclo carnavalesco em Fortaleza, considerando o período anterior e o durante o Carnaval, entre 16 de janeiro e 17 de fevereiro, tem impacto previsto de R$ 1,15 bilhão na economia local.

As informações foram apuradas pelo Observatório do Turismo da Secretaria Municipal de Turismo de Fortaleza (Setfor) e divulgadas com exclusividade ao O POVO nesta quarta-feira, 4 de fevereiro.

O número de visitantes previsto para este ano representa um crescimento de 13,6% em relação ao consolidado em 2025.

Já a receita, caso alcançada, será 18,4% maior do que a registrada no ano passado. O valor abrange tanto os gastos diretos, quanto os efeitos indiretos na cadeia produtiva, nos serviços e no comércio.

Outros dados apresentados no levantamento foram o gasto médio e a permanência dos turistas em Fortaleza, que, conforme o apresentado, aumentaram 4,3% e 8,7%, respectivamente, chegando a R$ 3.668,10 em custo médio para os visitantes, em uma viagem com uma duração de cinco dias.

Para a secretária do Turismo, Denise Carrá, esses números “mostram que investir na promoção de Fortaleza como destino turístico é fundamental.”

“O Carnaval é uma vitrine importante para Fortaleza. (…) Quanto mais mostramos a Cidade para o Brasil e para o mundo, mais visitantes atraímos e mais a economia local se fortalece”, destaca.



No Brasil, o Ministério do Turismo estima que o Carnaval tenha mais de 65 milhões de foliões, 22% a mais do que em 2025